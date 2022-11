Lyt til artiklen

Kevin Magnussens Formel 1-karriere var død og begravet. Han var træt af at danne bagtrop. Nu skulle han vinde andre mesterskaber og fylde pokalskabet.

Men så tog det hele en uforudsigelig drejning!

Rusland invaderede Ukraine, Haas fyrede russiske Nikita Mazepin og pludselig kunne Kevin Magnussen kalde sig Formel 1-kører igen. Vi husker stadig overraskelsen!

Men hvordan har danskeren klaret sit comeback til motorsportens kongeklasse? Her er B.T.s dom over Kevin Magnussens sæson:

Kevin Magnussen har det med at starte med bulder og brag! Han tordnede ind på scenen med sin andenplads i debutløbet i 2014, og i år i Bahrain chokerede han alt og alle med en forrygende femteplads i sit comebackløb.

Det var et f****** vikingecomeback, der gav enorme forventninger til et sandt jubelår for den danske stjernekører. Kunne han få Haas-raceren på podiet? Kunne han genantænde drømmen om Ferrari og VM-titlen?

Men det blev hurtigt hverdag. Måske ikke for Magnussen selv. Han har nydt dette år i Formel 1 mere end nogensinde før. Han er rolig, han har overskud. Han er forandret. Men for alle os, der følger med, er vi tilbage ved de 'gode gamle' dage, hvor Magnussen kæmper med en underlegen Haas-racer, og hvor hvert et sporadisk VM-point kan skabe en fest.

Lige indtil den historiske pole position var det en sæson som alle de andre. Men 2022 står alligevel tilbage som noget særligt for Magnussen. Mest fordi året skulle have set HELT anderledes ud. Men også fordi Magnussen har givet os nogle fantastiske højdepunkter, der trods alt overskygger den halvtunge hverdagsform.

Kevin Magnussen kunne slet ikke forstå, hvad han netop havde præsteret. Foto: RICARDO MORAES Vis mere Kevin Magnussen kunne slet ikke forstå, hvad han netop havde præsteret. Foto: RICARDO MORAES

Årets K-MAGiske øjeblik! Vi glemmer det aldrig, Kevin! Den regnvåde fredag i Brasilien kan stadig give os kuldegysninger, når vi tænker på den euforiske jubel og ægte glæde.

Det var årets underdog-sensation i Formel 1. Det var dansk sportshistorie.

Det krævede ganske vist en lille portion held, at de svære forhold faldt ud lige netop til Magnussens fordel. Men det krævede mindst ligeså meget timing, koldblodighed og ikke mindst millimeterpræcise inputs på rat, speeder og bremse at hive bilen rundt på den glatte asfalt hurtigere end alle konkurrenterne.

En pole position giver ikke i sig selv point til mesterskabet, som i sidste ende er det, der tæller. Men det var fuldstændig ligegyldigt i de minutter, hvor Magnussen præsterede noget, ingen andre danskere nogensinde har gjort.

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om ti år

De Haas-arderede beslutninger!

En nedtur kommer sjældent alene. Det samme gælder Haas' dårlige beslutninger, når det gælder strategi og pitstop.

Kevin Magnussen har mistet flere point – og endnu flere pointchancer – på grund af forkerte beslutninger, hvilket danskeren selv indrømmede midt i sæsonen. Når det sker mere end én gang, kan man ikke længere bare kalde det uheldigt.

Det virkede til at blive bedre, da Magnussen fik den erfarne Mark Slade som ny løbsingeniør sent i sæsonen. Men det ændrer ikke på, at Haas skal arbejde hårdt hele vinteren for at undgå lignende fejl i 2023.

Det var allerede varmt i Bahrain i marts, men det var noget helt andet end selve temperaturen i ørkenstaten, der fik hele Formel 1-verdens hjerter til at smelte.

Mens Kevin Magnussen stjal alle overskrifter med sit eventyrlige comeback på banen, stjal hans etårige datter Laura opmærksomheden udenfor banen.

Da Magnussen havde klaret arbejdet på banen, trillede han – stadig iført sin køredragt – en tur med lille Laura i barnevognen ned gennem paddocken. Et syn, der nærmest aldrig før var set i den glamourøse Formel 1-verden.

»Det er så dansk. På den gode måde. Han er færdig med at arbejde, og så tager han sig af sin datter,« lød det dengang fra Viaplays Luna Christofi til B.T. Det gik i hvert fald lige i hjertet.

Kevin Magnussen og hans kone Louise Gjørup Magnussen med datteren Laura i barnevognen i Bahrain. Foto: Jan Sommer/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussen og hans kone Louise Gjørup Magnussen med datteren Laura i barnevognen i Bahrain. Foto: Jan Sommer/Ritzau Scanpix

Sort og orange. Hvis der er to farver, Kevin Magnussen bare ikke kan fordrage efter i år, må det være de to.

Danskeren var RASENDE, da det sort/orange flag, der tvinger kørere i pit for at skifte beskadigede dele på bilen, blafrede for næsen af ham for tredje gang på få løb. Først ruinerede det Magnussens chancer for solide point i Canada, så ødelagde det muligheden i Ungarn, og i Singapore var den så gal igen.

Så uretfærdigt det kunne – og stadig kan – føles, må Magnussen med sin aggressive kørestil tage noget af skylden på egen kappe.

Det var ikke bare dommerne, der var på jagt efter danskeren – heller ikke selvom de siden har besluttet at skrue ned for brugen af det kontroversielle flag.

Nyt år, ny holdkammerat, nye penge. Der er store ændringer i Haas-lejren i 2023, og det bør få Kevin Magnussen og Haas til at drømme stort for næste sæson.

Hans Schu-makker i denne sæson har fået sparket, og ind kommer Magnussens gamle rival Nico Hülkenberg som erstatning for legendesønnen Mick Schumacher. Schumi Jr. har kostet Haas kassen med sine utallige ulykker, og når han samtidig kun har scoret halvt så mange point som Magnussen, er tiden kommet til, at Haas prøver noget nyt.

35-årige Nico Hülkenberg, der ikke har kørt fuldtid i Formel 1 siden 2019, er på mange måder et vildt uinspirerende valg. Men hvis tyskeren stadig husker, hvordan man giver gas i en racerbil, vil han utvivlsomt give Magnussen mere intern kamp og skubbe holdet i den rigtige retning.

Samtidig får Haas et kæmpe økonomisk boost af den nye storsponsor Moneygram, som Magnussen, teamchef Günther Steiner og resten af slænget inderligt må håbe bliver et bedre bekendtskab end holdets to seneste hovedsponsorer, fupfirmaet Rich Energy og det russiske, oligark-ejede Uralkali.

Med Moneygrams penge kan Haas for første gang nogensinde måle sig økonomisk med konkurrenterne i midterfeltet. Det kan gøre 2023 rigtig, rigtig sjov set med danske briller.