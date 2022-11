Lyt til artiklen

Det var 'David mod Goliath'. Kevin Magnussen var oppe mod overmagten fra sin historiske startposition.

For første gang i sin Formel 1-karriere startede Kevin Magnussen et løb allerforrest. Helt som ventet kunne han ikke forsvare førstepladsen.

Men danskeren kæmpede sig til et flot resultat og et godt udgangspunkt til søndagens løb.

Her er B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i sprintløbet:

Regndanseren fra Roskilde var klar fra start. Magnussen virkede rolig og dikterede sin løbsingeniør over radioen inden sin vigtigste start i Formel 1-karrieren. Han vidste, hvad han ville have af information i kampen for at veksle den historiske pole position til et kæmpe resultat.

Han kunne næppe have bedt om en bedre start, hvor han lige så godt kunne være faldet ned gennem rækkerne allerede i de første par sving. I stedet viste han evnen til at holde hovedet koldt i en uvant situation.

»Vi gjorde ikke os selv til grin. Godt arbejde,« lød det over radioen efter sprintløbet, hvor Magnussen scorede et enkelt vigtigt point.

Haas-raceren kunne ikke køre hurtigere. Men Magnussen har fredag og lørdag tanket en kæmpe portion selvtillid, der kan betyde alverden for løbet søndag, løbet i Abu Dhabi næste weekend og 2023-sæsonen.

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om ti år

Vi kan slet ikke stoppe med at tale om den K-MAGiske fredag, da Kevin Magnussen tog fusen på alt og alle og sikrede sig karrierens første pole position i Formel 1. Nøj, hvor var det vildt! Det var ekstraordinært!

Uanset, at han faldt bagud i sprintløbet, vil Kevin Magnussen for altid stå i Formel 1s rekordbøger som den 106. kører til at score en pole position. Den første dansker nogensinde!

De scener, der udspillede sig fredag aften i Brasilien er dansk sportshistorie. Det var ægte, ren glæde over et totalt uventet resultat. En af de vildeste underdog-historier i moderne Formel 1-historie.

Det kan ingen tage fra ham. Heller ikke de konkurrenter, der kørte fra ham lørdag – og måske gør det igen i grandprixet søndag.

Drømmestart! Starten kunne ikke være gået bedre. Jo, hvis der havde været problemer for konkurrenterne – men det ville trods alt være for meget at bede om.

Magnussens reaktionstid sad lige i skabet, så danskeren hurtigt slog et lille hul til Max Verstappen og George Russell, der kæmpede hårdt om andenpladsen.

Men den 'konkurrencemæssige tyngdekraft' kan ingen køre fra. Heller ikke en flyvende Magnussen. Især i tørvejr er Haas-raceren udfordret. Så det var bare et spørgsmål om tid, før konkurrenterne ville blæse forbi i deres overlegne biler.

Magnussen kørte klogt. Konservativt måske. Men klogt og velovervejet. Han havde sine tanker på dæk, point og særligt startpositionen til søndagens 'rigtige' grandprix.

Husk det nu. Det her var bare generalprøven. Det havde været genialt, hvis Magnussen kunne have fastholdt en position i top tre eller fem, men det var måske for meget at håbe på – især i tørvejr, hvor Haas-raceren bare ikke er hurtig nok.

Men det er søndag, de store point til mesterskabet bliver uddelt.

Kevin Magnussen sikrede vigtige point til sig selv og Haas i mesterskabskampen om de mange millioner. Og lige så vigtigt sikrede han sig et stærkt udgangspunkt til søndagens grandprix.

Og så en opfordring: Kevin – og alle danske motorsportsfans. Det er tid til at danse regndans hele natten og hele søndag. Så er den danske racerstjerne i spil til endnu flere point søndag.

1. George Russell (Mercedes)

2. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)