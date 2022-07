Lyt til artiklen

Der var godt med drama på Red Bull Ring!

Og dobbelt point til Haas for anden uge i streg. Inden da havde de ventet hele tre år på det.

Kevin Magnussen tog ottendepladsen, mens Mick Scumacher scorede sin bedste slutplacering som nummer seks.

Længere fremme var det vildt at se Carlos Sainz' Ferrari gå i flammer, og spanieren måtte tage flugten til bens. Han kunne dog se teamkammeraten Charles Leclerc nappe sejren foran Max Verstappen, der ellers havde et kæmpe publikum bag sig på Red Bulls hjemmebane.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Østrig:

Magien udeblev en smule under starten, men så kom heldet - det plejer at være omvendt for Magnussen. Sergio Perez røg af banen, og George Russell røg i pit, hvor teamet skiftede dæk og frontvinge i Morten Korch-tempo, og så nåede han fjerdepladsen.

Klogeligt valgte Magnussen at droppe kampen mod Lewis Hamilton, der kom bagfra, og danskeren søgte tidligt i pit. Halvvejs inde i løbet kom motor-problemerne som en tyv om natten, og der skulle virkelig kæmpes.

»Du gør det godt,« lød det i radioen til danskeren, og det var vist en underdrivelse.

Magnussen pressede bilen og hev ottendepladsen og fire point i land. Plus de to han fik i sprintløbet lørdag. I alt blev det til 14 point for Haas i denne weekend, hvilket må føles som en kæmpe sejr.

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Mick Schumacher var sur under sprintløbet lørdag, hvor han - ifølge teamet uberettiget - følte sig hurtigere end K-Mag. Han havde ønsket sig en teamordre og et byt med Magnussen, men det fik han først denne søndag.

Magnussen lod legende-sønnen komme forbi, da det stod klart, at tyskeren VAR den hurtigste Haas-kører på dagen. Så den unge mand kan godt pakke brokket væk - Mini-Schumi skal nok få lov, når det giver mening.

'Det er en Magnussen-classic!,' lød det fra kommentator Jens Hansen, da Roskilde-raceren overhalede både Alonso og Zhou efter 24 omgange, mens Lando Norris kom væltende bagfra. Wow, sikke en manøvre! Og vanvitiigt, at det lykkedes!

Magnussen lavede en lignende i Baku i 2017, så vi vidste, at han kunne den slags - det var bare fedt at se det igen. Tjek den i klippet øverst

Det er nærmest ufatteligt, at Haas stadig er så konkurrence-dygtige, selvom de endnu ikke har lavet opgraderinger på bilen.

Den pakke kommer til Ungarns Grand Prix, så Magnussen skal kun igennem et løb mere i Frankrig, før han får mere hjælp på den tekniske front.