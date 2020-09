Kevin Magnussen kom ikke nærmere et resultat, der giver ham total jobsikkerhed i 2021.

Nej, løbet på den svære og udfordrende Mugello-bane blev i stedet endnu en skidt oplevelse for danskeren.

Godt nok var det ikke Kevin Magnussens skyld, at han udgik, men sidstepladsen i kvalifikationen ser slem ud i den tilspidsede situation på kørermarkedet.

Karakter: 4

Det er tæt på et 3-tal, men Kevin Magnussens relativt fine start hiver ham op på et 4-tal.

Danskeren så umiddelbart ud til at være uden skyld i uheldet, der satte ham ud af spillet, men det sletter ikke indtrykket af en weekend, hvor hverken Magnussen eller Haas-garagen fandt melodien.

De dårlige tendenser i Magnussens garage gør kun mere ondt, i takt med at der for alvor er ved at blive varmt under danskerens Formel 1-sæde, hvor flere sættes i forbindelse med Haas-teamet i 2021.

Kevin Magnussen er med det udgåede resultat stadig den kører i feltet, der er udgået flest gange i denne sæson. Han er nu oppe på fem gange udgået.

Man siger, at en dårlig nyhed skal opvejes med en god.

Vi styrer derfor uden for Formel 1 og ned i Formel 2 og Formel 3, hvor de danske talenter sprudlede.

Således vandt både Christian Lundgaard og Frederik Vesti et heat hver i de to talentklasser og placerer sig blandt de varmeste unge kørere i verden, som er i spil til en Formel 1-fremtid.

Meget skal gå galt, hvis ikke én af dem ender i Formel 1 inden for de kommende sæsoner.

Man kunne sagtens pege på uheldet, hvor Kevin Magnussen udgik som løbets nedtur.

Men egentlig er det mere ærgerligt, at Mugello-banen formentlig ikke er på kalenderen i 2021.

Banen er ekstremt lunefuld, og samtidig ligger den i en smuk kulisse i en dal i Toscana.

Det er en skam, at den ikke normalt er med.

Selv om det aldrig er kønt, når folk kører galt, var løbet i Toscana endnu et i rækken af gode Formel 1-race i denne sæson.

Spændingen i front er måske ikke så stor, men der er gang i den hele tiden, og det giver flere dramaer undervejs.

Derfor er det stadig med en god del spænding, at vi kan se frem til endnu mere Formel 1 i efteråret.