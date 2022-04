Så gik den ikke længere! Kevin Magnussens eventyr er slut for nu.

Danskeren formåede ikke at score point i Australiens grandprix, hvor Haas-teamet bare ikke knækkede koden og kæmpede hele weekenden.

En dum brøler kostede for danskeren, der ellers kørte flot og kunne øjne en lille chance for point for tredje løb i træk. Charles Leclerc vandt igen og udbygger føringen i VM-stillingen.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Australien:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

For to uger siden i Saudi-Arabien startede Kevin Magnussen på en alternativ strategi, der ikke endte med at kaste det ønskede udfald af sig. Men danskeren var i Australien nødsaget til at gå den alternative vej igen, da han som én af seks kørere startede på det hårde dæk, mens resten startede på medium.

Magnussen måtte kæmpe mod Sebastian Vettel fra start og afviste flot den firedobbelte verdensmester. Efter den første safetycar satte han en fremragende overhaling ind på Zhou Guanyu, og da Magnussens holdkammerat Mick Schumacher omgangen efter var en tur i gruset, var danskeren pludselig på 13.-pladsen.

Men så lavede danskeren selv en dum fejl og tog turen over græsset, så han mistede en placering til Zhou. Den vandt han hurtigt tilbage med en tro kopi af sin lækre overhaling fra tidligere.

Det lignede en fejl, da han undlod at pitte under den anden safetycar og efterfølgende tabte placeringer til McLaren-kørerne. Da Max Verstappen brændte sammen og udløste den tredje safetycar, var det så blevet Magnussens tur til nye dæk. Og en ny jagt fra sidstepladsen på de sidste 17 omgange.

Den var umulig på et medium-dæk, der ikke kunne holde performance oppe helt til det ternede flag, og så må Magnussen forlade Melbourne med et stort fedt nul ud for sit navn.

Det startede skidt allerede fredag morgen, hvor Kevin Magnussen døjede med kvalme. Haas var på bagkant fra start, da holdet kom ind til weekenden med det forkerte basis-setup, og så var der lang vej til en perfekt weekend som i Bahrain.

Det blev ikke meget bedre lørdag, hvor Haas stadig kæmpede med balancen i bilen, og da de heller ikke kunne knække koden til dækkene, var der lagt op til en svær kvalifikation, hvor Magnussen endte som nummer 17 med et svært udgangspunkt til løbet.

Den alternative strategi i løbet var nødvendig for at få chancen for et godt resultat, men alt i alt blev det en weekend, som Haas helst vil glemme ovenpå den eventyrlige sæsonstart i de første to løb.

Haas og Kevin Magnussen har haft for vane at være enten lynhurtige eller (selvforskyldt) drønuheldige i Australien. Denne søndag var de midt imellem og bare ikke hurtige nok.

Nej, nej, nej Kevin! Det var dumt.

Danskeren kørte så flot og var godt i gang med at kæmpe sig op gennem feltet, da turen var kommet til Yuki Tsunoda. Her kom Magnussen for tæt på japaneren på det forkerte sted på banen, og så havde danskeren kun én udvej: en tur gennem græsset.

Havde han udvist en smule mere koldblodighed og tålmodighed og ventet til DRS-zonen lige efter, havde han let kunne overhale japaneren og fortsætte jagten på Valtteri Bottas foran.

I stedet kompromitterede han sig selv og måtte starte jagten forfra med et tidstab i omegnen af fem sekunder.

Hvad det præcis betød for resten af danskerens løb, er svært at sige, men uden fejlen kunne han have været foran Sergio Pérez og Lewis Hamilton efter deres pitstops lige før den anden safetycar, og så kunne danskerens dag have udfoldet sig anderledes.

Det var alt for tidligt at miste det momentum, Magnussen og Haas havde bygget op i de to første løb. Når man kommer fra start i en sæson, som de gjorde, skal det udnyttes til det maksimale med mange point først på sæsonen.

Især et hold som Haas, der er Formel 1s mindste, skal gribe muligheden, fordi de større hold højst sandsynligt kommer med opgraderinger, når feltet rammer Europa – og det gør de om to uger, når den ikoniske Imola-bane i Italien lægger asfalt til. Herefter venter en afstikker over atlanten til det nye løb i Miami, inden den rigtige Europa-tur starter.

Haas skal gøre deres hjemmearbejde ordentligt frem mod næste løb, så denne weekends udfordringer ikke gentager sig.

Gør de det, har de en god bil med en stærk Ferrari-motor, og så er der stadig gode chancer for flere point i de kommende løb. Så kan Kevin Magnussen kickstarte eventyret.

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Pierre Gasly (AlphaTauri)

10. Alexander Albon (Williams)

---

14. Kevin Magnussen (Haas)