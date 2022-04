Kevin Magnussen har tilføjet endnu et kapitel til sin eventyrlige comebackhistorie med point på Imola søndag.

Danskeren startede grandprixet som nummer otte, men trods en god start kunne han ikke følge med de nærmeste konkurrenter, så han måtte nøjes med en niendeplads i mål.

Med pointene holder Magnussen sig på tiendepladsen i VM-stillingen. Max Verstappen vandt løbet, mens Charles Leclerc fortsat er nummer et i mesterskabet.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet på Imola:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Danskeren valgte for en gangs skyld at starte på samme intermediate-dæk som alle andre, hvilket også var oplagt i de våde forhold, der allerede på første omgang skabte kaos. Foran Magnussen kørte Carlos Sainz Jr. og Daniel Ricciardo sammen, mens Valtteri Bottas blev fanget bag dem, så danskeren vandt tre placeringer med det samme.

Efter hårde kampe med George Russell og Valtteri Bottas røg Magnussen ned som syver, inden det var pitstop-tid. Her mistede den danske viking endnu en position på grund af et halvlangsomt pitstop, da Sebastian Vettel med sit stop til tørvejrsdæk omgangen forinden fløj forbi.

Herfra kom en lang og ensom periode for Magnussen, der kørte, som han kunne, og passede på dækkene. 15 omgange fra mål var han dog ude af stand til at holde den unge japaner Yuki Tsunoda bag sig.

Da Charles Leclerc kyssede barrieren med sin Ferrari-racer, så han måtte en tur gennem pitten igen, lignede det en kort stund, at ottendepladsen var inden for rækkevidde for Magnussen, men monegaskeren var som forventet for hurtig og tog pladsen tilbage.

For to uger siden lød dommen, at eventyret var slut for nu. Søndag på Imola beviste Kevin Magnussen, at eventyret lever i bedste velgående, da han tilføjede endnu et afsnit til den dokumentarserie, der helt klart bør laves om danskerens forrygende comebackhistorie.

Danskeren gjorde, hvad han kunne, men det rakte kun til en niendeplads i denne omgang. Det er nemt at være skuffet, når weekenden startede med en fjerdeplads i fredagens kvalifikation, men det var under van(d)skelige forhold, der satte det vanlige styrkeforhold delvist ud af spil.

Når alt kommer til alt, er Magnussen glad for point, hver gang det kan lade sig gøre, som han sagde før løbet. Derfor er denne weekends tre point – ét lørdag og to søndag – også bare et ekstra skud selvtillid i det amerikanske team, der allerede har løftet humøret markant i forhold til den forrige gang, Magnussen var i Formel 1.

Kevin Magnussen har alle dage i Formel 1 været kendt for sine gode starter, og den evne viste han på fornem vis igen søndag. Egentlig reagerede han en anelse langsommere end konkurrenterne, da de røde lamper slukkede, men med formidabel placeringsevne var han det helt rigtige sted, da kaos opstod for næsen af ham.

Sainz og Ricciardos sammenstød, der forsinkede Bottas, kunne lige så vel have gjort det samme for Magnussen, men danskeren kunne vinke og sende en takkehilsen til Riccardo, da han strøg forbi dem alle tre og op på femtepladsen.

Det var om at træde varsomt på den våde asfalt, hvilket danskerens holdkammerat Mick Schumacher beviste, da han ramte en vandpyt og stod sidelæns, så han blot kunne se til, mens resten af feltet kørte forbi ham. Det var forskellen på Magnussens erfaring og Schumachers manglende ditto.

Selvom man sidder tilbage med en følelse af, at det kunne være blevet til mere efter fredagens fantastiske fjerdeplads i kvalifikationen, er det fortsat vigtigt at huske på, at point sender Haas i drømmeland efter to håbløse sæsoner.

Havde man inden sæsonen fortalt Haas-teamchef Günther Steiner, at Magnussen efter fire løb ville stå noteret for hele 15 point, ville han med sin karakteristiske tyroler-accent og ofte brugte bandeord have fortalt, at man skulle længere ud på landet med den forudsigelse.

Men det er nu engang realiteten for comeback-danskeren, og det giver grund til glæde i de danske stuer, garager og hvor der ellers bliver fulgt med i Roskilde-racerens udfoldelser.

Nu er det bare at håbe, at det varer ved gennem hele sæsonen.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lance Stroll (Aston Martin)