Kevin Magnussen føjer et nyt kapitel til sit eventyrs-comeback i Formel 1.

Det gik ikke helt som planlagt på grund af en dårligt timet safetycar, men det var alligevel nok til endnu et fremragende resultat.

Kevin Magnussen kørte sig til en niendeplads og to point i Saudi-Arabien, mens Max Verstappen tog sæsonens første sejr.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Saudi-Arabien.

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Kevin Magnussen satsede på en anden strategi end konkurrenterne, og kom godt fra start, da danskeren trods et hårdere dæk formåede at kæmpe sig forbi Pierre Gasly lige efter starten.

Planen var at køre langt – og helst noget længere end konkurrenterne – før første pitstop, og så håbe på en safetycar på det rigtige tidspunkt.

Desværre for Magnussen kom den så tidligt, at det gav konkurrenterne et billigt pitstop, mens danskeren måtte blive på banen for at holde sig til planen.

Da konkurrenterne begyndte at falde fra som fluer med tekniske problemer, pittede Magnussen på det rigtige tidspunkt, men Haas-mekanikerne var til den langsomme side, så danskeren mistede en position på banen til Alex Albon. Den fik han hurtigt tilbage.

Desværre betød det også, at tre andre konkurrenter kom forbi Magnussen, fordi strategien simpelthen spillede ud til deres fordel. Safetycar'en kostede dyrt!

Danskeren gjorde hvad han kunne, men heldet var ikke med ham hele vejen. Det var dog alligevel nok til point for andet løb i træk. Og det er første gang siden slutningen af 2018-sæsonen, at Magnussen kan prale af dén bedrift.

Eventyret fortsætter!

Der er mindre glimmer over Magnussen efter sæsonens andet løb, men med nye point på kontoen er det helt sikkert godkendt.

På trods af den forrygende femteplads i første løb, er det stadig for tidligt at forvente point hver gang, så hvert eneste point, han kan skrabe sammen her tidligt i sæsonen, føjer nye kapitler til eventyret om den danske viking, der stadig ikke helt fatter, at han er tilbage i Formel 1 efter et år på sidelinjen.

Med lidt mere held i løbets udvikling havde Magnussen ligget lunt til flere end de to point, der kom på kontoen denne gang.

I sidste uge blev Kevin Magnussen hyldet for sit 'vikinge-comeback', og danskeren fandt i den grad stridsøksen frem, da det blev nødvendigt. Første gang da han på snedig vis kæmpede sig forbi Gasly i starten, så igen da han forsøgte sig på Valtteri Bottas på 10. omgang.

Selv den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton havde svært ved at overhale danskeren, der slog stærkt tilbage, inden Mercedes-køreren alligevel trak det længste strå.

Mercedes fejlede, da Hamilton ikke fik pittet under den virtuelle safetycar ti omgange fra mål.

Det var en gave til Magnussen. Briten kom ud af pitten efter danskeren, der holdt sig foran Hamilton resten af løbet.

Kevin Magnussen kom godt fra start og vandt en placering. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Kevin Magnussen kom godt fra start og vandt en placering. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Kevin Magnussen og Haas' form i sæsonåbneren i Bahrain var i hvert fald ikke en engangsforestilling. Det viste han i Saudi-Arabien, og det momentum skal udnyttes til fulde de kommende løb.

Når F1-cirkusset kommer til Europa, betyder det som regel, at de store teams kommer med opdateringer, og det kan sende Haas ned ad resultatlisten.

Samtidig skal Kevin Magnussen sammen med sin træner Thomas Jørgensen sørge for at genfinde sin fysiske F1-form, så nakkemusklerne ikke kompromitterer ham fremover, som de gjorde under kvalifikationen i Saudi-Arabien.

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Charles Leclerc – Ferrari

3. Carlos Sainz Jr. – Ferrari

4. Sergio Pérez – Red Bull

5. George Russell – Mercedes

6. Esteban Ocon – Alpine

7. Lando Norris – McLaren

8. Pierre Gasly – AlphaTauri

9. Kevin Magnussen – Haas

10. Lewis Hamilton – Mercedes