»Det bliver kaotisk,« lød det fra Kevin Magnussen inden starten.

Det første grandprix i Miami kan uden tvivl kåres til det mest hypede løb nogensinde, og parkeringspladsen omkring Hard Rock Stadium fungerede da også som magnet for utallige kendisser, der var mødt op for at få en bid af motorsportens kongeklasse.

Og i hvert fald Magnussens eget løb var ret så kaotisk med flere små afkørsler, sammenstød og fede dueller.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Miami:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Danskeren startede som nummer 16, men han var klar med det samme og overhalede Mercedes-køreren George Russell, mens de to Aston Martin-racere startede fra pitten og forærede Magnussen yderligere to positioner. Efter få omgange fløj han også forbi Daniel Ricciardo, inden han på teamradioen erklærede sig hurtigere end holdkammeraten Mick Schumacer, der lå lige foran.

Begge Haas-kørere overhalede Yuki Tsunoda – Magnussen med en snedig overhaling for øjnene af gæsterne på luksusyachterne i den falske marina, inden Haas' udstedte en teamorder, så den unge Schumacher måtte lukke danskeren forbi.

Efter sit pitstop var det en lang kamp for Magnussen mod de to Aston Martin-biler. Særligt duellen med den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel var intens med hjul-mod-hjul-kørsel i flere situationer, inden de over flere omgange byttede plads hele tre gange. Magnussen var også vågen, da Lando Norris kom ud af pitten på kolde dæk og derfor var sårbar overfor danskerens angreb. Godt udnyttet!

Magnussen gennemtrumfede et pitstop under safetycar, men kontakt med Lance Stroll spolerede den fest, der var lagt op til mod slutningen af løbet.

Det blev ikke den hjemmebanefest for Haas, som Miami-omgivelserne ellers havde lagt op til.

Men Kevin Magnussen underholdt det gigantiske stjernetræf af kendisser og bidrog gevaldigt til det show, de amerikanske F1-fans havde bygget op til hele ugen.

Han kæmpede som en gal med dårligt greb i asfalten og en bane, der flere steder var for snæver til overhalinger, men der, hvor det kunne lade sig gøre, var Magnussen på dupperne som en bokser, og han diskede op med flere lækre overhalinger og overhalingsforsøg.

Desværre sneg der sig også en håndfuld fejl ind i danskerens præstation, så Miami ikke blev samme drømmedestination, som sidste gang han var en tur i Vice City, hvor han som bekendt var på ferie, da Günther Steiner ringede og bød ham tilbage til Formel 1.

»Jeg er ligeglad! Jeg er ligeglad, om jeg så er sidst,« lød det fra Kevin Magnussen i teamradioen. Han ville i pit og have nye dæk, da safetycaren kom på banen 16 omgange fra mål på grund af et uheld mellem Pierre Gasly og Lando Norris.

Haas tænkte og diskuterede situationen og holdt danskeren ude i to omgange, inden han langt om længe fik sin vilje og nye medium dæk – endda uden at ryge ned på sidstepladsen men derimod 13.-pladsen.

Det var en bestemt dansker, der ville have sin vilje, og det fik han. Men så gik det galt.

Desværre endte Magnussens første angreb på Stroll med kontakt og en tur af banen, så han mistede flere positioner. Han måtte en tur af banen igen efter kamp med Ricciardo. Og flere gange igen efter det, og så kunne selv ikke konkurrenternes lignende fejl redde Magnussens dag, som han sluttede i pitten i stedet for at køre sidste omgang.

Det lignede en weekend med potentiale til endnu flere point til Magnussen og Haas, da han inden pitstoprunden havde kørt sig seks placeringer frem, men så begyndte det hele at ramle med en række uheldige omstændigheder.

Derfor ender Formel 1s mest hypede løb nogensinde som en Magnussen-fuser, der hurtigt skal glemmes og læres af, så eventyret kan komme tilbage på sporet, når cirkusset rammer europæisk grund og Barcelona næste gang.

Selvom Haas har gjort vanvittige fremskridt, og Magnussen har vist bilens og sin egen sande styrke ved flere lejligheder, kan vi stadig ikke forvente point til danskeren hver gang.

Når alt kommer til alt er point i tre af fem løb nok meget mere, end de fleste havde forventet inden sæsonen. Hvis Magnussen kan score point med samme succesrate resten af sæsonen, venter der flere danske sensationer i år.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Alexander Albon (Williams)

---

16. Kevin Magnussen (Haas)