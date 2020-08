Haas-kørerne fik ødelagt deres weekend allerede fredag, da motor-skift holdt begge kørere i pitten det meste af weekenden.

Og på den power-krævende Spa-Francorchamps bane ville Haas F1 Team med deres Ferrari-motorer altid være handicappede.

Det var på forhånd frygtet, at Belgiens Grand Prix ville blive en op-af-bakke oplevelse for Magnussen og co. Og det blev det!

Karakter: 5

Det blev en weekend til glemmebogen for Kevin Magnussen. Oversatsningen under kvalifikationen kan til dels undskyldes med hans skarpslebne racer-gen, men selvfølgelig skal den trække ned i den samlede bedømmelse.

Det eneste lyspunkt kom da de røde lamper slukkede, og Magnussen leverede endnu en kanonstart, der vandt ham fire placeringer på den første omgang.

Måske sled det aggressive udlæg for meget på dækkene. I alle tilfælde faldt han hurtigt ned gennem feltet igen, og han kunne resten af eftermiddagen ikke følge med teamkammerat Romain Grosjean.

Det var årets hidtil svageste weekend for Kevin Magnussen, og karakteren kan ikke blive mere end et 5-tal.

