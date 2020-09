Kevin Magnussen havde skidt søndag på Moza-banen.

Hvor danskeren for et par år siden ofte kæmpede om at vinde 'best of the rest'-klassen, er succeskriteriet i 2020 at blive 'best of the worst'. Altså at være hurtigst blandt Haas-, Alfa Romeo- og Williams-kørerne.

Det er faktisk en endnu hårdere kamp, og i forsøget på at slå Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) oversatsede Magnussen under kvalifikationen.

Da starten gik, kom han godt af sted, men blev i første sving involveret i et par små sammenstød, der sendte ham i pit. Da han igen kom ud på banen, var han håbløst bag efter resten af feltet, men leverede overraskende stærke omgangstider, indtil gearkassen brød sammen, og han måtte udgå.

Karakter: 7

Oversatsningen under kvalifikationen var allermest udtryk for, hvor voldsomt Haas VF-20 skal køres for at vinde bundkampen. Magnussen holdt – igen – bilen fri af barrieren, og han var allerede kommet videre til Q2 (og havde klart slået teamkammerat Romain Grosjean).

Han leverede sin traditionelle gode start, men hvor han som regel kører fra balladen i første sving, blev han denne gang involveret i et par små sammenstød. Det var ikke hans skyld – det var hændelige uheld, der allermest var forårsaget af Monza-banens layout lige efter starten.

De hurtige omgangstider efter pitstoppet trækker karakteren op på et syvtal.

Pierre Gasly – så flot at vinde i en Alpha Tauri.

Christian Lundgaard – han er tilbage i toppen af Formel 2-feltet.

McLaren – de tidligere VM-vindere kører igen mod toppen.

Frederik Vesti – fik med en god weekend igen sine F1-ambitioner på rette kurs.

Ferrari – fiaskoen på hjemmebanen må få konsekvenser.

Williams-familien – nu er Sir Franks familie helt ude af F1.

Formel 1 uden tilskuere – flad fornemmelse på Monza.

De tre topteams – Mercedes, Red Bull og Ferrari – svigtede i Monza.

... mod, at Renault F1 Team skifter navn – hedder Alpine fra 2021

... mod, at Ferrari skal finde plads til mindst to juniorkørere i 2021-feltet

... mod et nyt kvalifikationssystem – det nuværende skaber for meget ballade

... mod Mugello – i næste uge køres det første Toscana Grand Prix