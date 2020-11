Kevin Magnussen gjorde det fornuftigt, mens folkene i garagen ødelagde muligheden for et VM-point.

En fejl under Kevin Magnussens pitstop blev fatalt for danskeren. Katastrofalt på alle måder af folkene i garagen, som pittede danskeren mod hans vilje.

Herefter var Kevin Magnussen blot tilskuer til et ellers medrivende løb, hvor der indtil slut var spænding om sejren.

For anden dag i træk har Kevin Magnussen lov til at være sur over 17. pladsen og kolllegaerne i pitten.

Karakter: 6

I et løb, hvor alle naturlove er ophævet, var chancen for at score VM-point vel ikke set større.

Magnussen lå og snusede til 10. pladsen gennem det meste af racet, men et fejlet pitstop ødelagde det hele.

Surt show, når nu chancen var der for et opløftende resultat.

Haas og hjulskift er og bliver en farlig cocktail i Formel 1...

Lewis Hamilton er verdensmester for 7. gang.

Hvilken smuk måde at vinde titlen på, hvor han kæmpede sig i front uden at have en overlegen racer.

Lewis Hamilton tangerer med syv VM-titler Michael Schumacher som alle tiders mest vindende kører i Formel 1.

En levende legende.

Når Guenther Steiner ser ind i spejlet i aften, bør han se nedover Haas-teamet som helhed og spørge sig selv, om han har gjort det godt nok.

Den sjove teamboss har i tiden med Magnussen sjældent ramt en rigtig snedig strategi med ingeniørerne.

En hovedsponsor skred og havde ingen penge. Klundede hjulskift har ødelagt flere gode resultater.

Og han har fyret to etablerede kørere og erstatter dem formentlig med to nybegyndere udelukkende på grund af udsigten til en masse millioner.

Nedturen ser kun ud til at fortsætte under den nuværende ledelse.

Lance Stroll tog en virkelig flot pole position under de sværest mulige betingelser.

Canadieren må høre for sin del af kritik, men i denne weekend har han gjort alt det til skamme.

Lance Stroll gjorde også en fin figur i løbet, der også var en svær omgang.

Sluttede i top 10, og det er godt gået af den mest udskældte kører i feltet.