Det skulle have været en dansk festdag for Kevin Magnussen i Canada, hvor mindst ét dannebrogsflag blev spottet på tribunen.

I stedet blev det endnu en nedtur på grund af et tvungent, utidigt pitstop, der efterlod danskeren med et bjerg at bestige.

Derfra krævede det et mindre mirakel at få point, og det kom aldrig for Magnussen.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Canada:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år

Kevin Magnussen fik en god start og kæmpede side om side med den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, men de to kombattanter havde et mindre sammenstød, der skulle vise sig at ødelægge Magnussens løb. Inden han blev beordret i pit af løbsledelsen, så det ellers ikke ud til, at skaden påvirkede hans fart.

Det var en hård og ensom kamp de følgende mange omgange for Magnussen, der bare skulle køre sit eget løb og få det optimale ud af situationen i håb om, at mulighederne bød sig.

En sen safetycar var ikke nok for Magnussen og Haas, der valgte at blive på gamle dæk i stedet for at tage et billigt pitstop til nye dæk.

Det kostede dyrt for danskeren, der sakkede bagud i feltet som en sten, der falder til jorden. Han sluttede sidst af de 17 kørere, der gennemførte grandprixet.

Nej, nej, nej, hvor er det dog bare ærgerligt for Kevin Magnussen, at hans løb skal spoleres af en lille skade på frontvingen.

Kontakten på første omgang med Lewis Hamilton var minimal, men det var alligevel nok til at smadre danskerens løb og fjerne enhver chance for det gode resultat, som Magnussen havde bagt op til med sin fremragende kvalifikation.

Løbsledelsen vurderede skaden på Magnussens bil til at udgøre en sikkerhedsfare og tvang ham i pit med det sort/orange flag. Det er set før, at kørere har fået lov at fortsætte med lignende skader, indtil de alligevel har skullet i pit for at skifte dæk. Surt for Magnussen, at han ikke kunne slippe på den måde.

Det var Magnussens bedste startposition i sæsonen, og når man starter som nummer fem, skal der skrabes minimum et par point hjem til det trængende Haas-hold, der samtidig igen blev offer for Ferrari-motorens manglende holdbarhed, da Mick Schumacher måtte udgå med tekniske problemer.

Kevin Magnussen havde et forholdsvis roligt og ensomt løb efter sit frontvingeskifte, men han var i en enkelt nærkamp mod Nicholas Latifi, hvor han diskede op med en lækker overhaling i sving seks.

De fleste af løbets overhalinger blev sat ind på langsiderne, men Magnussen havde så meget fartoverskud i forhold til hjemmebanefavoritten Latifi, at han kunne gå forbi canadieren uden brug af det såkaldte DRS-system.

Netop sving seks huskes for et af de mest ikoniske øjeblikke i nyere Formel 1-historie med Jenson Button og Sebastian Vettel i hovedrollerne i det regnfulde og rekordlange løb på banen i 2011.

Efter utallige pitstop og sammenstød for Button, lykkedes det briten at overhale Vettel på allersidste omgang og tage en usandsynlig sejr. I den sammenhæng var Magnussens overhaling i samme sving søndag ubetydelig.

Der går ikke en weekend i Formel 1, uden at 'something Haas gone wrong' …

Det amerikanske hold havde endelig en weekend, hvor det så ud til at spille, som det skulle. Haas tog alle de rigtige beslutninger i kvalifikationen og kunne juble over et fantastisk udgangspunkt til løbet.

Men igen igen igen faldt det hele til jorden med Magnussens uheld og Schumachers defekt. Haas havde muligheden for at ramme jackpot med et pitstop under safetycar, men valgte at blive ude. Det var Haas' 117. forkerte beslutning i år.

Heldet må simpelthen snart vende. I første omgang skal Haas prøve at skabe sit eget held.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

---

17. Kevin Magnussen (Haas)