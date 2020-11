Kevin Magnussen fik i Bahrain igen-igen det bedste ud af sin håbløse bil.

I feltets langsomste bil er teamkammeraten din eneste konkurrent, og Magnussen slog Romain Grosjean under kvalifikationen. Forskellen på 3/100 sekund var minimal, men det er altid de små marginaler, der afgør kvalifikationsduellen hos Haas.

Nu fører Magnussen kvalifikationsduellen mod Grosjean med 8 - 7, og franskmanden slår efter sin ulykke næppe tilbage.

Karakter: 7

Løbet startede med Romain Grosjeans voldsomme ulykke, men det påvirkede ikke Magnussen, da løbet blev genoptaget. At han så effektivt lukkede af for teamkammeratens skæbne, trækker op i karakteren.

Magnussen kæmpede endnu en gang med sin håbløse bil, og der er næppe mange andre, der kunne gøre det bedre i den håbløse VF20-model.

Endnu en weekend, der bortset fra Grosjeans ulykke vil indgå i glemmebogen.

Formel 1 – Sådan giver B.T. karakterer: 1 – Bare stop karrieren nu

2 – Du betaler fansenes billetter

3 – Du skulle ikke have været på banen

4 – Det var for ringe

5 – Under middel

6 – Godkendt løb

7 – Rigtig god præstation

8 – Du var stjernen

9 – Du skal bades i champagne

10 – Det løb husker vi stadig om 10 år

Halo - den omdiskuterede sikkerhedsbøjle - reddede Romain Grosjeans liv.

Lewis Hamilton - holder motivationen selvom VM er i hus.

Sergio Perez - endnu et stærkt løb fra den seje - og uheldige - mexicaner.

George Russell - har vundet alle sine kvalifikationsdueller i Formel 1: 36 - 0!

Formel 1 - står til at miste stærke navne som Perez, Magnussen og Hülkenberg. Skammeligt!

Kevin Magnussen - er for god til amerikansk sportsvogns-racing.

Haas VF20 - nu den suverænt langsomste bil i Formel 1-feltet 2020.

Renault - forsøger at få 39-årige Fernando Alonso med i Young Driver-testen. Come on...

En ny nedtur for Haas F1 team og Kevin Magnussen.

Næste weekend køres årets næstsidste Formel 1-løb på en ny version af Bahrain International Circuit.

Her bliver motor-power endnu mere afgørende end i denne weekend.

Med den bovlamme Ferrari-motor vil den underudviklede Haas-bil blive endnu mere udstillet.