Kevin Magnussen blev kørt af banen i Englands Grand Prix i et omdiskuteret uheld, hvor Red Bulls Alexander Albon blev straffet for episoden.

Dermed fik Kevin Magnussen ikke mange omgange til at vise sig selv frem på Silverstone.

Danskerens bedste aktion i weekenden må derfor blive i kvalifikationen, hvor han slog de oplagte konkurrenter i bunden.

7

Kevin Magnussen nåede at overhale et par stykker i løbets begyndelse, inden han fløj af banen efter kontakt med Alexander Albon.

Red Bull-køreren fik skylden og straffen for uheldet, hvor Kevin Magnussen kontant lukkede døren for Albon.

Det var ikke alle iagttagere, som på sociale medier var enige i dommen, da Magnussen ikke efterlod meget plads i højrekurven.

Derfor trækker uheldet ikke ned i bedømmelsen, men Kevin Magnussen led igen under, at han sidder i en af feltets dårligste racerbiler. Og det er en skidt udvikling for en mand, der vil være verdensmester i Formel 1.

McLaren gjorde det igen virkelig flot. Det ellers så kriseramte storhold har for alvor fundet melodien med Carlos Sainz og Lando Norris.

Roen og harmonien synes at have sænket sig over McLaren, der med en ny Mercedes-aftale kun bliver endnu mere giftig fremadrettet.

Og holdet bliver heller ikke dårligere, når Daniel Ricciardo erstatter Carlos Sainz i 2021.

Hvad skete der lige for Racing Point?

Teamet med den hurtige Mercedes-kopi havde en forfærdelig eftermiddag på hjemmebanen i Silverstone.

Afløseren Nico Hülkenberg kom slet ikke til start med et hydraulisk problem, og i løbet kludrede Lance Stroll rundt og sluttede som nummer ni.

Med den fart, bilen har, bør Racing Point få mere ud af et løb som det på Silverstone.

Hvem sagde, at Formel 1 er kedeligt?

Faktisk har alle løb siden starten i Østrig været både spændende og dramatiske.

Selv om Mercedes er ekstremt godt kørende, udspiller der sig drama efter drama rundt i feltet.

Og havde Hamilton punkteret bare sekunder tidligere, var sejren gået til Max Verstappen.