Kevin Magnussen havde fået en ny bil til Spaniens Grand Prix. Den var bygget op af dele, der tidligere havde været i brug, og det er aldrig optimalt: Der er naturligvis en grund til, at de dele der nu blev brugt til danskerens bil, allerede en gang er blevet udskiftet.

Men selv med de brugte dele var Magnussens bil i Spanien langt bedre, end den han kørte i England i sidste uge. Han brugte fredagen til at køre sig ind på bilen, og byggede som alltid sin weekend langsomt op.

Altså helt anderledes end teamkammerat Romain Grosjean, der selvom placeringerne fredag er uden betydning, altid lægger hårdt ud.

Da der først var noget på spil, var Magnussen for fjerde gang i år hurtigste Haas-kører, og i løbet gjorde han, hvad han kunne med en underlegen bil.

Karakter: 7

Magnussen får et stort 7-tal, for indenfor de snævre rammer Haas-raceren satte, leverede han hele weekenden optimalt. Den eneste, han reelt kan sammenlignes med, teamkammerat Romain Grosjean, blev slået marginalt i kvalifikationen (der ellers er franskmandens paradedisciplin), og klart i løbet.

I løbet var Magnussen en af få kørere, der fik en et-stops strategi til at virke. Det var en imponerende opvisning i dæk-management, for danskeren måtte som den eneste på en et-stops strategi klare sig igennem på brugte medium-dæk.

En 15.-plads er ikke umiddelbart imponerende, men tager man et spadestik dybere, var det en god præstation fra en moden Formel 1-kører. Jeg tror ikke, der er andre i feltet, der ville slås så hårdt for en 15.-plads.

Lewis Hamilton - med endnu en sejr sætter han kursen mod det syvende verdensmesterskab. Og den uofficielle GOAT-titel? (Greatest Of All Time)

Sergio Perez - stærkt comeback med femteplads efter to løbs Covid-19 pause.

Sebastian Vettel - en syvendeplads i et team, hvor han føler sig mere og mere uvelkommen, er flot.

VM-kalenderen. Der tales om nye løb i Jerez (Spanien) og Istanbul (Tyrkiet) i november plus en sæsonafslutning i Mellemøsten med Bahrain og Abu Dhabi. Dermed når Formel 1 selv i corona-sæsonen 2020 op på 17-18 afdelinger.

Romain Grosjean: Når alting spiller, er han stadig lynhurtig på en enkelt omgang. Men han laver for mange fejl. Og at en mand, der laver så farlige manøvrer, er formand for kørernes organisation GPDA, er nærmest pinligt.

Dækkene: De er efterhånden blevet vigtigere end både kører og bil.

Fernando Alonso: Den B&O-støttede spanier kvalifierede sig blot på 26.-pladsen til det amerikanske oval-race Indy 500. Næste år gør han comeback i Formel 1 hos Renault.

Frederik Vesti. Det danske Formel 3-håb kom fra Spanien uden point og ligger nummer seks i mesterskabet. Ikke godt nok, når hans to teamkammerater besætter første- og andenpladsen.

...mod at Haas og de øvrige ni teams i den kommende uge committer sig til Formel 1 for de kommende år, og underskriver en ny Concorde-aftale (Formel 1´s grundlov).

...mod en svær periode for Haas: De kommende løb afvikles på power-baner, hvor teamets Ferrari-motorer vil blive udstillet endnu mere end i Spanien.

...at Renault er årets elevartor-team: De flyver op og ned af resultatlisterne.

...Belgiens Grand Prix om 14 dage. Det andet løb i træk i et af Europas Covid-19 hotspots. Hvor længe går det godt?