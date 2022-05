Et sammenstød med Lewis Hamilton ødelagde Kevin Magnussens løb i Barcelona.

Det virkede så lovende efter lørdagens kvalifikation, men danskerens søndag faldt hurtigt fuldstændigt fra hinanden, og så blev det et ensomt løb langt nede i feltet, der endte med nul point til samlingen.

Max Verstappen vandt løbet og overtager dermed førstepladsen i mesterskabet fra Charles Leclerc, der udgik fra føringen.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Barcelona:

Magnussens fantastiske lørdag blev vekslet til en forfærdelig søndag allerede på første omgang. Danskeren var ellers kommet flot afsted fra sin ottende startposition, da han overhalede Valtteri Bottas med det samme og pressede Lewis Hamilton.

Men så indtraf det altafgørende øjeblik, der vendte danskerens dag på hovedet. Magnussen forsøgte at gå udenom Hamilton, men i stedet for at køre forbi briten ramte de hinanden, så Magnussen ikke kunne gøre andet end at trille en tur gennem gruset med en punktering. De måtte begge humpe tilbage til pitten for at få nye dæk.

Derfra var Magnussen hurtig, men han var også så langt efter, at det var en fuldstændig umulig mission at komme tilbage i pointene uden hjælp fra konkurrenternes uheld eller en safetycar.

Hjælpen kom aldrig og så måtte Magnussen trods en heroisk indsats tage til takke med en 17. plads, mens Hamilton, der ellers ville parkere bilen og udgå, kæmpede sig tilbage fra uheldet til en femteplads.

Neeeej! Det ødelagde alt! Hvor er det bare ærgerligt, at så lovende en weekend skal spoleres af et sammenstød med den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton allerede på første omgang.

Magnussen var RASENDE på briten efter uheldet, der blev noteret hos dommerne, som dog undlod at pege på en synder og uddele en straf til nogen af de to kombattanter. Det er sådan et sammenstød, der sker, når man kører tæt i Formel 1.

Efter lørdagens flotte tidtagning sagde danskeren, at han og holdet ville have fejlet, hvis de kom fra løbet uden point.

Det må stå tilbage som konklusionen, for det blev en uforløst omgang trods kæmpepotentiale for flere point.

»Det er magi,« lød det fra en overskudsagtig Günther Steiner inden løbet, da han blev spurgt, hvordan Haas kan følge med uden opgraderinger af bilen, når alle konkurrenterne traditionen tro har satset stort på nye dele til bilerne i Barcelona.

Men Haas-magien forsvandt som dug for den bagende spanske sol og varme, der også kostede både Charles Leclerc og Zhou Guanyus Ferrari-motorer livet cirka midtvejs i grandprixet.

Så galt gik det ikke for Magnussen, som må have haft flashbacks til 2020 med alle de blå flag, han blev vist undervejs i løbet.

For at gøre ondt værre for Haas, lykkedes det ikke for Mick Schumacher at score sit første point i karrieren trods en startposition som nummer ti. Tyskeren endte som nummer 14.

Det var bare en af de øv-dage, der næsten uundgåeligt kommer i Formel 1, når man kæmper i det ultratætte midterfelt for hver en centimeter asfalt og hvert et vigtigt point.

Det er uheld som Magnussens i Barcelona, der så vidt muligt skal undgås i løbet af sæsonen, når man som Haas er tvunget til at få det absolut ypperste ud af hver eneste lille mulighed for point.

Kevin Magnussen vil hurtigst muligt glemme det her løb over en god spansk tapas og sangria søndag aften og så sætte snuden mod the glitz and glamour i Monacos smalle gader, hvor han heldigvis har mulighed for at tage revanche allerede næste weekend.

Nu skal Haas finde det fartpotentiale, de siger, der er i bilen, for ellers risikerer de at blive sat af konkurrenterne, i takt med at deres opgraderinger begynder at virke.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Kevin Magnussen (Haas)