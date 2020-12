Kevin Magnussen fik en dårlig optakt til sit afskeds-grandprix, da Haas valgte at udlåne hans bil til Mick Schumacher i den første træning.

Der var måske en del af forklaringen på, at han skuffede under kvalifikationen, hvor han på 17.-pladsen blot var tre tiendedele af et sekund hurtigere end sin rookie-teamkammerat Pietro Fittipaldi.

Men placeringen var egentlig ligegyldig, for Magnussen skulle i alle tilfælde starte sit sidste grandprix bagest efter et par komponentskift i motoren.

Karakter: 6

I den håbløse Haas VF20 var Magnussens mål for sin afskedsforestilling i Formel 1 at have det sjovt.

Det tror jeg også, han havde på de første 500 meter, hvor han med et af sine sædvanlige gode starter og en sen, dækrygende nedbremsning fik maset sig et par placeringer frem i første sving.

Men herefter lignede det bare surt arbejde i bunden af feltet, og slutresultatet blev en ligegyldigt 18.-plads.

Hvis Kevin Magnussen kommer til at savne Formel 1, bliver det næppe på grund af Abu Dhabis Grand Prix 2020.

Max Verstappen – i denne Formel 1-æra er det stort at vinde, når man kun har den næstbedste bil.

McLaren – har gjort markant fremgang i 2020. Og næste år får de Mercedes-motorer.

Formel 1 2020 – flot at gennemføre 17 løb under coronapandemien stort set uden problemer.

Haas' afskedsgave til Magnussen: Kevin fik rat (og Guenther Steiner fik fred?).

Kevin Magnussens F1-exit – han havde fortjent så meget mere.

Formel 1-kørere og coronaregler – tre ud af 20 smittede er for mange.

Ferrari – nummer 13 og 14 i Abu Dhabi og en samlet sjetteplads. Med det største budget i feltet.

Nikita Mazapin (og hans hjemmevideo) – ham skal Haas nok få meget sjov med.

Mod en 2021-sæson uden Kevin Magnussen i Formel 1.

Og mod en 'young driver'-test på tirsdag, hvor 39-årige Fernando Alonso kører for Renault.

Det var den bil 19-årige Christian Lundgaard skulle have kørt, men det ændrer ikke på den overordnede plan:

Danmark er tilbage i Formel 1 i 2021