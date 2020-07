Kevin Magnussen fik ingen drømmestart på 2020-sæsonen i Formel 1.

Hverken kvalifikationen eller løbet spillede ud til danskerens fordel, og han endte med at udgå med bremsesvigt.

Derfor er der ikke umiddelbart udsigt til, at Haas og Kevin Magnussen kommer til at løfte niveauet meget fra seneste sæsons rædselsår.

Kevin Magnussens kan kun håbe, at Haas finder lidt fart inden den kommende weekends race.

Karakter: 4

Selvom Kevin Magnussen ikke havde ansvaret for, at Haas-raceren kørte langsomt og var upålidelig, er det umuligt at give ham en topkarakter. Man vinder og taber med holdet.

Motorsport handler om at skabe den bedste kombination mellem kører og bil.

Her har Haas fortsat store problemer med bilen, der hverken var hurtig eller pålidelig.

Kevin Magnussens flotte start og fornuftige kørsel i løbet trækker karakteren op fra skalaens helt lave ende.

Løbet i Østrig var isoleret set spændende og medrivende og fuldstændig uforudsigeligt.

Bilerne udgik. Flere fede dueller. Mange overraskede.

Det er det eneste gode, Formel 1 har fået ud af corona-pausen.

Fortsætter det, bliver Formel 1 ekstremt godt resten af denne sæson.

Vi tager en tur forbi Haas igen. Teamet ser ikke ud til at have forbedret sig siden seneste sæson, hvor holdet var det næst dårligst i hele feltet.

Man har ellers talt om, hvor meget Haas har lært internt af krisen, men det kom ikke til udtryk på banen i Østrig.

Holdet læner sig meget op ad Ferrari, men det er ikke en super forretningsmodel lige nu, hvor det italienske hold er i massive problemer og ligner en skygge af sig selv.

Det var virkelig nedtur, så ringe Ferrari, Haas og Alfa Romeo var kørende.

Med mindre Ferrari kommer med en ny, markant opdatering af motor og aero-dele, så peger pilen i bund for Haas.

Det samme gælder så også Kevin Magnussens ambitioner for resten af sæsonen.

Skal danskeren videre i karrieren og indfri målet om en VM-titel, er han helt afhængig af, at Haas leverer en bedre bil.

Sker det ikke, kan det ende med, at teamejer Gene Haas vælger at droppe sit Formel 1-projekt.