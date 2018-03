Kevin Magnussen var på vej mod karrierens måske flotteste racerløb, da Haas-raceren lukkede ned og måtte parkeres lige efter et ellers harmløst pitstop.

BT har fulgt Kevin Magnussen tæt gennem hele weekenden i Melbourne og giver her den danske Formel 1-stjerne karakter på 12-skalaen og en skriftlig bedømmelse.

Foto: SAEED KHAN Foto: SAEED KHAN

Karakter: 12

Der er ikke en finger at sætte på Kevin Magnussens weekend i Melbourne. Det var vel egentlig det bedste, Kevin Magnussen har leveret som Formel 1-kører hidtil i karrieren. Det var især imponerende, nej, det var verdensklasse, den måde han fik sat sin kvalifikation sammen på.

Denne gang var der ingen svipsere eller småfejl rundt på Albert Park i den altid hektiske og stressende kvalifikation. I stedet bevarede Kevin Magnussen overblikket, og han kørte en næsten uvirkelig 6. plads hjem til det lille Haas-team. Han slog også Romain Grosjean, som ellers har været et niveau over danskeren i disciplinen mod uret.

Kevin Magnussen var slet ikke færdig med at imponere. I starten var Kevin Magnussen cool og snød stortalentet Max Verstappen og kørte frem som nummer fire. Her trak danskeren fra Max Verstappen, som oversatsede og fejlede i forsøgte på at følge danskeren. Det lignede en helt sikker fjerdeplads til Kevin Magnussen.

Men så indtraf katastrofen, hvor Kevin Magnussen pludselig holdt stille efter sit pitstop. Årsagen er endnu ukendt. Men det er nærliggende drage en parallel til den kæmpefejl, som Romain Grosjeans mekanikere begik sekunder senere i pitten, da man ikke fik sat franskmanden hjul ordentligt på. En mega-brøler for weekendens ellers mest positive overraskelse.

Sikke en nedtur på en dag, hvor Kevin Magnussen var den bedste udgave af sig selv som Formel 1-kører.

Lad os håbe, at Haas igen kan finde farten og fjerne fejlene om to uger i Bahrain. Sker det, får Kevin Magnussen helt sikkert endnu en chance helt fremme i feltet.