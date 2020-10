Torsdag formiddag bekræftede Haas-teamet som de sidste, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean er færdige på holdet efter denne sæson.

Det skete i en pressemeddelse, hvor teamchef Guenther Steiner i overordnede vendinger tog afsked med de kørere, der ellers har tegnet holdet i henholsvis fire og fem år.

»Jeg vil gerne udtrykke min tak til både Romain og Kevin for deres hårde arbejde og dedikation til Haas F1 Team over de seneste sæsoner,« siger Guenther Steiner til at begynde med og fortsætter:

»Da Kevin kom til en sæson senere (end Grosjean, red.), så vi straks, at begge biler begyndte at score point - eksempelvis med vores første dobbelt-point i Monaco det år. Vi har mange gode minder sammen især i 2018-sæsonen, hvor vi sluttede som nummer fem i stilling i vores kun tredje sæson.«

Teamchef Günther Steiner takker Kevin Magnussen og Romain Grosjean for deres hårde arbejde. (REUTERS/John Sibley)

»Romain og Kevin spillede en stor rolle i den succes. Selvfølgelig er der stadig masser af race tilbage i 2020-sæsonen, og det har været et udfordrende år. Det skal der ikke hærske nogen tvivl om. Men begge kørere har givet alt, de kunne bag rattet i VF-20eren.«

»Vi værdsætter deres input og deres erfaring i forhold til at skubbe teamet fremad indtil Abu Dhabis Grand Prix i December,« lyder det fra teambossen.

Det er endnu ikke officielt, hvem der skal overtage fra Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Men de seneste rygter vil vide, at det bliver de to Formel 2-kørere Nikita Mazepin og tyske Mick Schumacher, som kommer til det kriseramte bundhold i Formel 1 i 2021.