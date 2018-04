Tillid giver selvtillid.

Sådan forklarer Haas-teamchef Guenther Steiner i et interview med ESPN, at Kevin Magnussen i denne sæson har strålet i Formel 1.

»Han fik tre chancer. Der er ikke mange, der får tre chancer - slet ikke i Formel 1. Så sommetider er det værd at tage en chance,« siger Guenther Steiner med reference til, at at det amerikanske Formel 1-hold skrev kontrakt med Kevin Magnussen op til 2017-sæsonen.

Haas blev altså dermed danskerens tredje arbejdsgiver i Formel 1 efter årene med McLaren (2014 - og 2015 som reserve) og Renault (2016).

Her er Kevin Magnussen i gang med sit andet år, mens holdkammeraten Romain Grosjean er i gang med sit tredje år.

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17. Samlede point: Magnussen: 11 point

Grosjean: 0 point

»Når man ser på de her fyre, så har de haft farten, men af en eller anden grund, har de ikke formået at etablere sig. Det har altid kun været etårige kontrakter, og teambossen støttede dem ikke. Det giver udbytte hos os nu,« siger Guenther Steiner i forbindelse med weekendens Formel 1-grandprix i Kina til ESPN:

»Jeg tror, at vi håndterer det o.k. i forhold til det her, fordi vi er nye, og vi har brug for kørerne, så derfor sætter vi større pris på en god præstation, end det er tilfældet hos et etableret hold.«

Om Kevin Magnussen siger han specifikt:

»Jeg tror, at han har fået selvtilliden efter flere op- og nedture i karrieren. Det har fået ham til at ramme formen. Han håber på, at han nu kan stabilisere sig, hvor han gerne vil være.«

Næste Formel 1-grandprix køres 29. april i Baku.