Der skulle lige snakkes i Haas-garagen efter Spaniens Grand Prix.

En specifik situation i løbet mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean fik teammanager Günther Steiner til at kalde begge kørere direkte i garagen umiddelbart efter løbet.

Det var de to køreres sammenstød sent i løbet, der kostede Romain Grosjean et par placeringer, der fik Steiner til lige at kalde sine kørere hen til sig og få snakket ud.

»Jeg bad dem begge (Kevin Magnussen og Romain Grosjean, red.) om at komme direkte til mig. Det her var en af den slags episoder, hvor det er svært rent for os rent faktisk at forstå, hvad der er sket, så jeg kan ikke drage nogle hurtige konklusioner,« lød det fra Steiner til TV3 Sport. SE INTERVIEWET ØVERST



SE DEN OMTALTE SITUATION HEROVER

Men det har ikke skabt yderligere drama mellem de tre involverede parter - Magnussen, Grosjean og Steiner selv. For, som Steiner udtalte til TV3 Sport efter løbet:

»Vi har renset luften mellem os tre. Vi kommer videre her fra.«

Kevin Magnussen satte også ord på situationen, hvor han kørte sammen med Grosjean, efter løbet:

»Grosjean kæmpede med at få varme i dækkene til re-starten, og jeg vidste godt, det ville blive svært at holde temperaturen. Så jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne for at holde temperaturen i dem, og jeg kunne mærke, jeg havde greb, og de andre skøjtede lidt rundt til re-starten. Men Romain (Grosjean, red.) holder på, og han gav sig ikke ligefrem. Så vi havde desværre kontakt, og det er noget, der ikke må ske, men det skete,« fortalte han til TV3 Sport.