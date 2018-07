Kevin Magnussen arbejdsgiver Haas har overraskende valgt at droppe årets sidste test-mulighed.

Det er ellers ikke mange chancer, som de forskellige Formel 1-teams har for at teste bilerne før, under og efter sæsonen.

Én af de få muligheder er over to dage i forbindelse med den kommende weekends Formel 1-grandprix i Ungarn om lidt over en uges tid. Først skal Tysklands Grand Prix lige afvikles i den kommende weekend.

Men denne gang bliver det uden Kevin Magnussens Haas-racer, at testen gennemføres. Reglerne foreskriver, at amerikanerne skulle benytte holdets reservekørere og altså ikke Kevin Magnussen eller Romain Grosjean i denne test.

Og måske derfor har teamchef Günther Steiner vurderet, at Haas får mere ud af at tage hjem til fabrikken og analysere den data, som teamet indsamlede i forbindelse med dæk-testen for to uger siden på Silverstone i England.

»I stedet for at deltage i testen i Ungarn, vil Haas bruge tiden på at analysere den data, som vi fik ind fra den seneste Pirelli-dæk-test på Silverstone, fra vores seneste løb og fra simulatoren,« forklarer Günther Steiner ifølge blandt andre mediet Autosport.

»Den data, som vores kørere har indsamlet, knytter sig direkte til deres kørerstil, og efter det her forløb med fem løb på seks uger har vi besluttet, at vores tid er bedst brugt på fabrikken,« lyder det videre fra teamchefen.

Kevin Magnussens racer deltager ikke i den sidste test i 2018. (Grand Prix Photo)

Günther Steiner afviser samtidig, at Haas også har valgt at droppe testen i Ungarn på grund af de nuværende problemer med teamets to udviklingskørere.

Her har den ene, Santino Ferrucci, fået karantæne og blevet fyret fra sit Formel 2-hold, fordi han udover en masse anden ballade, valgte at påkøre Haas-kollegaen Arjun Maini, efter løbet fra slut...

Arjun Maini har omvendt haft en elendig sæson i Formel 2, og han ligner ikke for alvor en seriøs kandidat til et sæde hos Haas i Formel 1.

Men Günther Steiner afviser altså, at det er derfor, at Haas dropper testen, som ellers var de to unge køreres chance for at teste Formel 1-raceren. Men også en god måde at få mere data fra bilen.

Tykslands Grand Prix køres i den kommende weekend. Husk, at BT dækker løbet live fra træning, kvalikation og til racet søndag eftermiddag.