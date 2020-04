Coronakrisen har åbnet døren ind til Formel 1-stjernerne for den unge danske racerkører Christian Lundgaard.

Mens han må vente på sin debut i Formel 2-klassen, hænger 18-årige Christian Lundgaard, der er junior-kører hos Renault, ud med flere af Formel 1-feltets største profiler.

Således er McLarens Lando Norris, Ferraris Charles Leclerc, Williams' Nicholas Latifi og Red Bulls Alexander Albon blevet hverdags-kammerater, som Christian Lundgaard bruger mange af dagens timer sammen med.

»Udefra set må det nok se ret fedt ud. Men det er lidt som en stor klan, der er de største konkurrenter på banen og hygger udenfor,« fortæller den danske racerkører til B.T.

Danske Christian Lundgaard lærer flere Formel 1-kørere at kende i coronaens skygge.

Venskabet begyndte, fordi de alle kører mere eller mindre fast med i den officielle onlineudgave af Formel 1.

Derfor startede de med at træne sammen fra hver deres simulator. Men venskabet betyder desuden, at de også bruger tiden på at snakke sammen og spille andre onlinespil, der intet har med motorsport at gøre.

»Jeg har spillet 'Call of Duty' (playstationspil) med Charles (Leclerc), Lando (Norris), Latifi (Nicholas). Jeg havde talt med en del af dem før. Men ikke på samme niveau,« siger Christian Lundgaard og fortsætter:

»De er vældig flinke. Man kunne måske tro, at de var totalt smarte, men der er slet ingenting. De er helt nede på jorden og helt normale mennesker. Det er også fedt på en eller anden måde. Mit netværk bliver udvidet helt vildt. Og det klager jeg da bestemt ikke over.«

Lando Norris og Charles Leclerc har brugt krisen på at køre og spille mod danske Christian Lundgaard.

En af dem, Christian Lundgaard taler en del med, er McLarens store håb, 20-årige Lando Norris.

Briten er foruden sin fart i raceren kendt for sin gennemtrængende humor, der har hevet et forfriskende pust af fis og ballade ind i den ellers konservative Formel 1-pit.

Humoren tager Lando Norris også med sig uden for banen.

»Lando joker rundt hele tiden og tager pis på os alle sammen. Det hygger han sig med. Her søndag kørte vi og trænede i Kina, hvor han så fyrede en joke af på Albon. Den gik på, at Albon røg af banen, sidst de kørte der rigtigt i tidstagningen. Sådan 'hov Albon, var der en barriere der?'

Australian Formula One driver Daniel Ricciardo (R) of Renault Sport F1 Team and British Formula One driver Lando Norris (L) of McLaren F1 Team speaks during the driver's press conference ahead of the Singapore Formula One Grand Prix in Singapore, 19 September 2019.

»Han prikker lige lidt til os. Men Lando gør det ikke i ondskab, og vi har det sjovt og griner alle sammen af det,« forklarer Christian Lundgaard og beskriver derefter Ferraris Charles Leclerc:

»Han er en type, der er hård ved sig selv, men han griner også af det. Vi griner lidt af hinanden og har det bare sjovt. Vi spiller alle sammen mod hinanden på playstation eller i raceren seks dage om ugen,« siger Christian Lundgaard.