En møgweekend.

Det er en passende beskrivelse af Kevin Magnussens japanske grandprix.

Han fik sin kvalifikation ødelagt, da en konkurrent kom i vejen for ham og det kort efter begyndte at regne. Og møgweekenden i Suzuka kulminerede allerede på løbets anden omgang, da han blev påkørt bagfra af Charles Leclerc (Sauber-Ferrari).

»Min start var ikke specielt god. Der var i hvert fald én bag mig, der fik en rigtig god start. Jeg tror egentlig ikke, at det var, fordi jeg fik en dårlig start, at jeg mistede en placering. Der var bare en Renault, der kom rigtig godt af sted,« sagde han til B.T. i Suzuka.

Kevin Magnussen havde en møgweekend i Japan.

»Så kom jeg forbi Leclerc på anden omgang med en god overhaling på ydersiden i 130R-svinget. Han kan derefter slipstreame mig ned af langsiden, men jeg går ind og lukker af. Han går så på tværs og rammer mit bagdæk – eller egentlig hele min bagende. Jeg punkterer, idet han rammer mig, og dækket går så meget i stykker, at det ødelægger hele bagenden. Så var der ikke andet at gøre end at udgå.«

Charles Leclerc (Sauber) gav over pit-radioen Magnussen skylden for sammenstødet, og kaldte danskeren 'dum'. Efter løbet uddybede han sin kritik:

»Med de hastigheder, vi kører, er den slags farligt. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke fik en straf.«

Dommerne, der i Suzuka inkluderede den danske Le Mans-legende Tom Kristensen, delte dog ikke Leclercs mening. De meddelte hurtigt, at ingen af kørerne skulle straffes.

Magnussen blev nummer 20 og sidst i Japan.

»Vi har gennemgået videooptagelser, og selvom der var kontakt mellem de to kørere, var der ingen af dem, der havde hele eller hovedparten af skylden,« hed det i dommerrapporten.

Haas-teamchef Günther Steiner antydede, at sammenstødet primært var Sauber-kørerens skyld: 'Leclerc kørte direkte ind i Kevin.'

Det stoppede dog ikke Leclercs udfald mod Magnussen:

»Det er min første sæson i Formel 1, men den kører jeg har haft flest problemer med, er helt sikkert Kevin,« sagde han efter løbet.

Charles Leclerc var rasende på Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen er træt af det evige brokkeri mellem kørerne.

»Det, der bliver sagt over radioen, siger man jo nærmest, mens det sker - følelserne løber af sted med en, når man sidder midt i det. Det kommer så ud på TV, og der bliver lavet en kæmpe historie ud af det,« sagde han torsdag i Suzuka til B.T.

»Jeg har ikke overskud til alt det fnidder. Og jeg glemmer sådan noget rigtig hurtigt.«

Romain Grosjean kom i mål på ottendepladsen, og Haas reducerede dermed afstanden i konstruktør-VM til Renault med yderligere tre point.

Til gengæld mistede Magnussen føringen i det ultratætte, uofficielle ’B-VM’ for kørere udenfor de tre topteams. Med en syvendeplads i Suzuka bragte Sergio Perez (Force India) sig op på 53 point; præcis det samme som Magnussen og Nico Hülkenberg (Renault). På grund af bedre enkelt-placeringer er Perez nu placeret foran Magnussen og Hülkenberg.

Kevin Magnussen rejser efter en møgweekend i Japan nu videre til Atlanta, USA for at mødes med kæresten Louise og starte 10 dages roadtrip inden USAs Grand Prix i Austin 21. oktober.