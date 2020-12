Kevin Magnussen er kommet overens med, at weekendens Abu Dhabi Grand Prix bliver hans sidste Formel 1-løb.

»I motorsport skal man aldrig sige aldrig – alt kan ske. Men jeg anser det her for mit sidste Formel 1-løb, og jeg vil prøve at nyde det,« siger han op til løbet på Yas Marina-banen.

Men det bliver svært at sige farvel til Haas-teamet, erkender danskeren:

»Når jeg på søndag parkerer bilen efter løbet, vil jeg da tænke på, at det nok er sidste gang, jeg stiger ud af en Formel 1-bil. Men rent følelsesmæssigt bliver det største, at jeg skal sige farvel til gutterne i Haas F1 Team. Det er en flok mennesker, jeg er kommet meget tæt på og blevet venner med i de seneste fire år. Sådan er det vel også i andre brancher, efter man har arbejdet tæt sammen i en årrække? Det er bare mere ekstremt i Formel 1, fordi der er så mange op- og nedture. Det bliver lidt ligesom at sige farvel til sine soldaterkammerater … Jeg vil helt sikkert komme til at savne dem!«

Man skal aldrig sige aldrig. Men jeg anser det her for mit sidste Formel 1-løb Kevin Magnussen

Mens afskeden med teamkammeraterne bliver svær, har Magnussen ingen problemer med at sige farvel til Formel 1.

»Jeg ved ikke, om det bliver særligt følelsesladet på søndag. Indtil nu føles det ikke, som om det er en speciel weekend – jeg føler mig ikke ked af det eller noget. Det er i hvert fald helt anderledes end i 2014 (da han mistede sin plads hos McLaren, red.). Dengang var jeg virkelig deprimeret og usikker,« siger han og fortsætter:

»Men nu har jeg haft en række år i Formel 1, og jeg ser frem til det nye, der skal ske næste år. De sidste par år har været svære. Der har været enkelte gode løb, men som regel kørte vi rundt nede bagved. Det, jeg helst vil huske fra Formel 1, er 2018, hvor vi klarede os virkeligt godt. Nu glæder jeg mig til at få en bil, der kan vinde løb – at komme ind i et team, der kan være med i kampen om mesterskabet. Og nu er der kun en måned, til jeg sidder i Ganassi-bilen i Daytona!«

De sidste par år har været svære Kevin Magnussen

Kevin Magnussen kører sit første løb i den amerikanske IMSA-sportsvognsserie på den legendariske Daytona-bane i Florida, hvor 24-timers-løbet afvikles 30.-31. januar. Forinden deltager han i den traditionelle test 'Roar Before the 24H' fra 22. til 24. januar.