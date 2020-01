Danmarks første Formel 1-kører, Tom Belsø, der døde i weekenden 77 år gammel, havde en kort og kontroversiel karriere i kongeklassen.

Cigaretfirmaet Marlboro ville i 1970'erne gerne ind på det danske marked, der var domineret af Skandinavisk Tobakskompagni. Man placerede derfor Belsø i det lille Formel 1-team Williams, der var afhængig af Marlboros sponsor-millioner.

Men Williams var datidens mindste og ynkeligste team – chefen, Frank Williams, måtte for eksempel ofte klare forretningerne fra telefonboksen uden for teamets beskedne hovedkvarter. Indenfor var forbindelsen nemlig tit afbrudt på grund af ubetalte regninger.

»Kreditorerne jagtede ham overalt,« fortalte Belsø siden om sin teamchef.

Det blev hurtigt klart, at Williams var mere interesseret i Marlboros penge end Belsøs talent. Da Belsø i Sydafrikas Grand Prix 1974 blev den første dansker i Formel 1, kom han kun få meter. Koblingen brændte sammen, og Belsø sagde senere:

»Jeg har Frank Williams mistænkt for at sabotere min bil. Jeg tror, han fik strammet min kobling inden starten – i hvert fald var den så stram, at den blev brændt af, da starten gik. Så mit første Formel 1-løb sluttede på startstregen. Men Frank Williams fik sine startpenge for bilen – og han var sikker på, at jeg ikke sled unødigt på hans bil, motor og dæk…«

I Belsøs næste indsats, det spanske grandprix på Jarama-banen uden for Madrid, fik danskeren ikke de dæk, der var nødvendige for at kvalificere sig, og han kom slet ikke til start.

Williams' førstekører, italieneren Arturo Merzario, måtte på grund af en skade melde afbud til Sveriges Grand Prix 1974. Det betød, at Belsø for en gangs skyld fik total opbakning fra teamet, og han kvitterede med en flot ottendeplads.

Tom Belsø (i bilen) og teamchef Frank Williams inden 1974-sæsonen. Til venstre bilens designer, Jim Clarke. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Tom Belsø (i bilen) og teamchef Frank Williams inden 1974-sæsonen. Til venstre bilens designer, Jim Clarke. Foto: Grand Prix Photo

Merzario var tilbage ved det britiske grandprix, hvor 34 biler skulle kæmpe om de 25 startpladser.

»I den afgørende kvalifikation fik jeg endnu en gang ikke de nødvendige kvalifikationsdæk, og samtidig skulle Merzario pludselig bruge min bil, fordi motoren i hans egen var brændt sammen. Derfor kom jeg ikke med i løbet, og det havde naturligvis været Frank Williams' plan fra starten. Han havde fået sine penge, og nu sparede han blot bilen,« fortalte Belsø senere.

»Så jeg blev tosset og slog i bordet. Frank og jeg råbte og skreg til hinanden, og han undlod ikke at gøre opmærksom på, at jeg kun var i hans team, fordi Marlboro betalte for det. Det var lige før, jeg … tog fat i kraven på ham. Skænderiet blev slutningen på min Formel 1-karriere hos Williams. Jeg havde simpelt hen fået nok – jeg ville ikke holdes for nar mere.«

Dermed var Danmarks første Formel 1-karriere slut. Williams-teamet hutlede sig igennem de følgende år, inden man i 1977 sikrede sig en sponsoraftale med saudiarabiske firmaer.

Med forbedret økonomi udviklede Williams sig til et topteam, der i 1990'erne vandt flere grandprixer end både Ferrari og​ McLaren. Williams vandt fra 1980 til '97 VM-titlen for konstruktører ni gange og overgås kun af Ferrari (16 titler).

Frank Williams, der i dag er 77 år og sidder i kørestol efter en trafikulykke midt i 1980'erne, blev i 1999 adlet af den engelske dronning og tiltales nu sir Frank.I dag er Williams-teamet efter mange års nedtur tilbage i bunden af Formel 1-feltet.