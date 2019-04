Lille bil på racerbanen dér, hvem er egentlig hurtigst i feltet her?

Formel 1-sæsonen 2019 er godt i gang, og den har budt på både godt ræs, overraskelser, skuffelser og meget andet indtil nu. Men hvilke 10 kørere har gjort sig mest bemærket, og hvem er egentlig den bedste kører i feltet netop nu?

Det svarer de to gæster i den seneste udsendelse af K-Magazine, racerkørerne Ronnie Bremer og Mikkel Mac, på.

Selv om sæsonen stadig er ung, og det kan være svært at afgøre, hvilke parametre en top-10 over bedste kørere i Formel 1-feltet skal baseres på, så har de to danske racerkørere ikke desto mindre lavet hver deres bud på en liste.

Sebastian Vettel deler vandene, når Ronnie Bremer og Mikkel Mac skal placere den tidligere verdensmester deres top 10 over bedste kørere i Formel 1-feltet. Foto: diego Vis mere Sebastian Vettel deler vandene, når Ronnie Bremer og Mikkel Mac skal placere den tidligere verdensmester deres top 10 over bedste kørere i Formel 1-feltet. Foto: diego

Og uenigheden er stor på flere af listens pladser, hvis man spørger Mikkel Mac og Ronnie Bremer.

Hør både Macs og Remers top-10 i podcasten længere nede i artiklen.

Blandt andet er de uenige om, hvor højt – eller nok snarere lavt – den tidligere verdensmester Sebastian Vettel skal placeres. På Mikkel Macs liste er den tyske Ferrari-kører med fire verdensmesterskaber overraskende helt nede som nummer otte på listen.

»Jeg har Sebastian Vettel (som nummer otte, red.). Efter han er begyndt at komme under pres, der er han begyndt at lave endnu flere fejl. Det sidste stykke tid synes jeg, han har lavet nogle mærkelige fejl, som jeg ikke havde håbet fra en tidligere verdensmester,« lyder det fra Mikkel Mac.

Lewis Hamilton topper både Mikkel Macs og Ronnie Bremers top 10 over bedste kørere i Formel 1-feltet. Foto: WANG ZHAO Vis mere Lewis Hamilton topper både Mikkel Macs og Ronnie Bremers top 10 over bedste kørere i Formel 1-feltet. Foto: WANG ZHAO

Ronnie Bremer har også Vettel på sin top-10 over de bedste kørere i feltet, men tyskeren ligger noget højere på Bremers liste.

Vettel indtager femtepladsen på Ronnie Bremers liste.

»Jeg synes jo stadig, han kører stærkt, men han laver også fejl. Men jeg synes stadig, at han kører stærkt. Han har lavet nogle fejl, og han er lidt under pres, men jeg synes faktisk her i sidste grandprix, at han viste, at han ikke er helt tabt endnu og har noget fart i forhold til Charles Leclerc,« lyder det fra Ronnie Bremer.

»Men jeg synes stadig, at når du har været verdensmester i Formel 1 op til flere gange, så havde jeg håbet at se mere fra ham,« tilføjer Mikkel Mac.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Øverst på både Bremers og Macs liste ligger, måske ikke overraskende, Lewis Hamilton. Den femdobbelte verdensmester fra Mercedes.

»I min verden, så kan han stadig bare trække noget ekstra ud af ingenting. Han er jo sjov at følge, forstået på den måde, at når det ikke rigtig går hans vej, så er der rigtig mange radiokommunikationer, og han brokker sig meget. Men han har jo den mest cool ingeniør, der hver gang bare siger 'slap nu af' og 'tag det nu roligt', og alligevel formår han (Hamilton, red.) at tro så meget på de højere magter, at han nogle gange bare hiver noget vildt ud af den bil,« lyder dommen over Hamilton fra Ronnie Bremer.

Også Mikkel Mac kan ikke komme uden om den engelske racerkører som sin nummer et på top-10-listen.

»Lige præcis det her med hans 'down sides', når det går dårligt, så formår han bare at få så meget godt ud af det. Han kan bare hive et eller andet ud af den der bil, som ingen andre kan,« stemmer Mikkel Mac i.

Hvor Kevin Magnussen ligger på henholdsvis Ronnie Bremers og Mikkel Macs top-10, kan du få svaret på i podcasten længere oppe i artiklen.

Du kan også lytte til K-Magazine i både iTunes og på Radio24Syvs podcastapp.