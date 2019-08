Kevin Magnussen trænger – som resten af Formel 1-folket – til sommerferie.

De seneste mange uger har været en resultatmæssig rutsjebanetur, og frustrationerne fortsatte denne weekend i Ungarn.

I den indledende Q1 var han sensationelt fjerdehurtigst foran begge Ferrari´er. Men i den efterfølgende Q2 var han et sekund langsommere, og endte derfor kvalifikationen på en flad femtendeplads.

Var Kevin Magnussen blevet en så markant dårligere Formel 1-kører i det kvarter, der skilte Q1 og Q2?

Naturligvis ikke. Men Haas VF19 havde endnu en gang vist sig fra den hysteriske side, og en minimal temperaturstigning og en lidt tiltagende vind ændret, ændrede den fra Ferrari-udfordrer til bundprop.

Magnussens Q2-omgang virkede lidt sjusket, men fejlene skyldtes primært, at hans bil havde ændret sig markant fra Q1.

For tredje weekend i træk er det ikke fair at fokusere på sammenligningen mellem Magnussen og Grosjean. Franskmanden havde med ’Melbourne-versionen’ af VF19 endnu en gang den bedste bil i Haas-garagen, og for tredje gang i træk slog han Magnussen i kvalifikations-duellen.

I løbet kunne Haas-racerens dæk for en gangs skyld holde tempoet, og Magnussen var for første gang i lang ikke forsvarsløs i nærkampe.

Det fik Daniel Ricciardo at føle, men danskeren gjorde kun hvad han er ansat til: At få det optimale resultat med hjem til Haas.

Det var denne eftermiddag en 13.-plads – mere var det ikke i bilen. Eller: Reelt var der kun en 14.-plads, for Ricciardo var hurtigere, men Magnussen forsvarede sig heroisk. Jeg er vild med hans fighterinstinkt – også selvom det handler om en ligegyldig 13.-plads.

Derfor sender jeg ham på sommerferie med et 8-tal!

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt på Hungaroring, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.