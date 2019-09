Indtil midt i Italiens Grand Prix gjorde Kevin Magnussen alting rigtig, og var på vej til et par velfortjente VM-point.

Under kvalifikationen slog han for andet løb i træk sin teamkammerat Romain Grosjean. Danskeren besatte 12.-pladsen, mens franskmanden blev nummer 16, og forskellen var et par tiendedele sekund.

Grosjean forklarede sit nederlag med manglende topfart i forhold til Magnussen, og det var også rigtigt, at danskeren var 3-5 km/t hurtigere ned af langsiderne.

Forskellen skyldtes primært det hydrauliske baghjulsophæng. Haas har kun ét eksemplar af det Ferrari-udviklede ophæng, og kørerne skiftes til at bruge det – Grosjean havde det i Spa-Francorchamps i sidste uge, og Magnussen havde det i Monza.

På den baggrund skulle Magnussen slå Grosjean, og det gjorde han så også.

Men det trækker op i hans karakter, at baghjuls-ophænget spillede en mindre rolle i Monza, end det gjorde i Spa-Francorchams (hvor Magnussen trods det tekniske handicap ogsåvandt kvalifikationsduellen).

I løbet var Magnussen længe i top-10, og han forsvarede sig flot mod angreb bagfra. Presset blev til sidst så voldsomt, at han ødelagde sine dæk efter en nedbremsningsfejl.

Det trækker naturligvis ned i karakteren, men jeg synes til dels nedbremsningsfejlen var undskyldelig, for Haas VF19 hørte åbenlyst ikke hjemme i top-10, og alligevel kæmpede Magnussen med om VM-pointene.

Det er som altid Grosjean (159 grandprixer, 10 podieplaceringer) der udgør den reelle målestok for Magnussen. Han begik gennem weekenden flere fejl end danskeren og var både i kvalifikation og løb langt efter sin teamkammerat.

Det bliver et 7-tal.

---

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Monza, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.