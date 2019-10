I Suzuka fortsatte Haas deres frustrerende eksperimenter med den uforudsigelige VF19-model.

Den gode nyhed er, at man med de mange eksperimenter er begyndt at ’forstå’ de problemer, der har plaget bilen hele året - og at man derfor kan undgå, at de bygges ind i næste års VF20´er.

Den dårlige nyhed er, at den nyvundne forståelse næppe ændrer ret meget i indeværende sæson.

Og at det med de forskellige ’hybrid’er’ Magnussen og Grosjean råder over, er svært at sammenligne de to Haas-kørere.

Magnussen fik aldrig vist, hvad han kunne under kvalifikationen, for han røg i barrieren allerede på sin første omgang i Q1.

Afkørslen påvirker naturligvis hans karakter for weekenden – også selvom den primært var forårsaget af den stærke blæst i slipstrømmen på tyfonen Hagibis.

Med nederlaget til Grosjean er stillingen i Haas´ interne kvalifikationsduel nu 10-7 til danskeren.

Magnussen leverede endnu en gang en fantastisk start, og det er sammen med de indledende omgange omtrent det eneste, der for alvor trækker op i karakteren.

Bortset fra det stærke udlæg, var der tale om en weekend på det jævne, hvor Grosjean fik en lille smule mere ud af den problematiske VF19.

Haas-teamets pit-strategi og –stop gjorde det ikke lettere for ham, men han kommer alligevel kun fra Suzuka med et 6-tal.

---

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Suzuka, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.