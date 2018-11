Kevin Magnussen efterlod et fint aftryk i sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Og 10.-pladsen i årets sidste løb løfter da også Kevin Magnussens karakter på 12-skalaen.

Her giver B.T.s motorsportsjournalist Daniel Carøe Remar den danske racerkører karakteren 7.

Det sker med følgende begrundelse:

Kevin Magnussen fik kørt sig flot tilbage og scorede et enkelt VM-point. (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Kevin Magnussen fik kørt sig flot tilbage og scorede et enkelt VM-point. (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE

»Kevin Magnussens lørdag var ærgerlig på flere fronter. Han kørte ikke i Q3, som ellers var en klar mulighed. Men små fejl rundt på Yas Marina blev desværre afgørende.«

»Endnu mere surt blev det, da han endegyldigt blev slået af teamkammeraten Romain Grosjean i kvalifikationsduellen. En duel, franskmanden vandt 11/10 efter at have været nede 3/9 i dansk favør.«

»Kevin Magnussen må, uanset hvad han siger til pressen, ærgre sig over den udvikling, selv om det ikke er en regulær katastrofe.«

»Danskeren viste da også, at han i selve racet har været et niveau over Romain Grosjean i år, hvor han har scoret klart flest VM-point.«

Kevin Magnussen har kørt sin bedste sæson i Formel 1. Men han tabte kvalifikationsduellen. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar Vis mere Kevin Magnussen har kørt sin bedste sæson i Formel 1. Men han tabte kvalifikationsduellen. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar

»Kevin Magnussen blev godt nok slået af Grosjean i Abu Dabi, men han var hurtigere end franskmanden og bakkede tydeligvis af mod slutningen.«

»Der har heldigvis været flere opture end nedture i år for Kevin Magnussen, og det skal han tage med hjem på juleferie. Det har været hans bedste sæson i Formel 1, og det kan ingen tage fra ham.«

»Må 2019 være året, hvor han for alvor tager taktstokken internt hos Haas. Det mangler vi stadig at se.«

»Men alt i alt langt bedre end ventet fra både Kevin Magnussen og Haas i 2018.«