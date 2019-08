Kevin Magnussen, Romain Grosjean og Haas-teamet trænger til sommerferie.

Et langt og frustrerende forår skal i de kommende uger bearbejdes i fred og ro, men forinden skal vi lige have overstået weekendens ungarske grandprix, der foregår på Hungaroring lidt uden for Budapest, og som er en af de langsomste baner i Formel 1-kalenderen.

Den sammenlignes ofte med gadebanen i Monaco, hvor Magnussen faktisk havde en god weekend i år. En forrygende flot kvalifikation blev fulgt op af et af sæsonens få løb uden dækproblemer. At resultatet kun blev en 14.-plads skyldtes en uheldig pit-strategi, men det giver alligevel grobund for en vis optimisme, at Monte Carlo og Hungaroring minder om hinanden.

Men der er desværre også en række faktorer, der trækker ned i forventningerne om, at Magnussen kan gå på sommerferie med nye VM-point i baglommen.

Efter Magnussen og Grosjean har ramt hinanden i de to seneste løb, må teamchef Guenther Steiner træde i karakter. Uanset hvilke konsekvenser Steiner drager, vil det i en eller anden grad hæmme Haas-kørerne Peter Nygaard

Han vil igen have en markant anderledes bil end teamkammeraten Romain Grosjean. Franskmanden fortsætter i den oprindelige Melbourne-version, som indtil nu har været den hurtigste af de efterhånden mange VF19-varianter, Haas har haft i spil i 2019. Magnussen kører den nye Hockenheim-version, der glimtvis viste stort potentiale i weekenden i Tyskland.

Her var Magnussen den femtehurtigste i FP3-tæningen lørdag, der blev afviklet i omkring 25 graders varme. Den flotte FP3-placering kom overraskende, for i fredagens cirka 40 grader kunne danskeren kun køre Hockenheim-versionen frem til en 18.-plads. Det er tydeligt, at den nyeste VF19-version er meget temperaturafhængig.

For at få køling nok i fredagens tropehede måtte man åbne bilens køleindtag, og det påvirkede - man kan også sige ødelagde - aerodynamikken. Denne problemstilling kan også påvirke Magnussens ungarske weekend.

Her er der også udsigt til høje temperaturer, og samtidig er banen så ’langsom’, at der selv ved relativt lave temperaturer ikke bliver presset ret meget luft ind i bilen. Med andre ord: De lave hastigheder på Hungaroring øger kravet til køling, og erfaringen fra Hockenheim viser, at større køleindtag påvirker aerodynamikken negativt.

De tørre perioder af Tysklands Grand Prix understregede, at Haas stadig ikke kan udnytte dækkene effektivt over distancen. Både Magnussen og Grosjean faldt ned gennem feltet, fordi de ikke kunne opnå dækkenes optimale arbejdstemperatur, og der er lagt op til samme problem i Ungarn.

Her er der kun få af de hurtige kurver, der udsætter dækkene for så store belastninger, at de varmes effektivt op.

Og så er der forholdet mellem kørerne. Efter Magnussen og Grosjean har ramt hinanden i de to seneste løb, må teamchef Günther Steiner træde i karakter. Uanset hvilke konsekvenser Steiner drager, vil det i en eller anden grad hæmme Haas-kørerne.

I alle tilfælde håber jeg, Magnussen sætter sig igennem overfor Grosjean - uden nærkontakt, naturligvis! Danskeren er blevet udkvalificeret af Grosjean i de to seneste løb, og endnu et nederlag i kvalifikationsduellen vil ikke være et optimalt udgangspunkt for en god sommerferie.