På søndag slutter Formel 1-VM her i Abu Dhabi. Mercedes kan kåres som konstruktør-verdensmestre, og med mindre der sker sensationer på Yas Marina-banen, slutter Kevin Magnussens Haas-team på femtepladsen.

Et bemærkelsesværdigt resultat, for Haas er på næsten alle måder i en helt anden liga end Mercedes.

BUDGET

Der er ikke officielle tal for budgetterne i Formel 1. Men et årsbudget på tre milliarder kroner hos Mercedes og en milliard til Haas er rigtig gode bud.

Den tyske fabrik bidrager massivt til Formel 1-teamet, der også har store sponsorer i Petronas (Malaysisk olieselskab) og Tommy Hilfiger (tøj). De sidste fire års VM-titler og teamets historie sikrer også Mercedes en stor del af sportens indtægter fra TV-rettigheder osv..

Kevin Magnussen i Abu Dhabi. Foto: Luca Bruno Vis mere Kevin Magnussen i Abu Dhabi. Foto: Luca Bruno

Haas´ budget kommer primært fra ejeren Gene Haas´ firma Haas Automation (værktøjsmaskiner). Teamet har få sponsorer med danske Jack & Jones (tøj) som en af de største. Ottendepladsen i VM 2017 og teamets beskedne historie betyder samtidig, at TV-indtægterne er forholdsvis beskedne.

HOVEDKVARTER

Mercedes har hovedkvarter i Brackley tæt på Silverstone-banen i England – Haas servicerer sine biler i Banbury; bare 20 km længere vestpå.

Men selv om de to Formel 1-fabrikker ligger tæt på hinanden, er det enorm forskel. Mercedes klarer design, produktion, opbygning og servicering in-house i Brackley. Haas beskedne bygning i Banbury er allermest en ’servicestation’, for bilerne bygges hos Dallara i Italien.

ANSATTE

Forskellen i budgetter afspejler sig direkte i antallet af medarbejdere. Mercedes´ Formel 1-team har omkring 800 ansatte, mens Haas kun har cirka 200.

Forskellen i manpower betyder, at man hos Mercedes arbejder i femholdsskift 24/7 – kun i den tvungne to-ugers sommerferie og juledag er lyset slukket i Brackley.

MOTOR

Mercedes bygger sine egne motorer. Det betyder, at motoren er tilpasset optimalt til deres bil. Haas får sine motorer fra Ferrari, der naturligvis primært er bygget til italienernes egne biler.

Sagt helt enkelt: Mens Mercedes bygger en motor, der passer til bilen, må Haas (og Dallara) bygge en bil, der passer til motoren.

Kevin Magnussen i Abu Dhabi. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Kevin Magnussen i Abu Dhabi. Foto: VALDRIN XHEMAJ

VINDTUNNEL

Mercedes har måske den mest moderne vindtunnel i Formel 1 i hovedkvarteret i Brackley.Haas bruger Ferraris vindtunnel i Maranello.

Og selvom alle teams er underlagt de samme begrænsninger omkring vindtunnel-timer, er det klart, at Mercedes med deres in-house faciliteter har en fordel i forhold til Haas, der skal booke tid i Maranello, når nye stumper skal afprøves.

DÆK

Dækkene er ’det sorte guld’ i moderne Formel 1. Med de mange forskellige compounds Pirelli udbyder, er det afgørende at ’forstå’ dækkene. Mercedes har en afdeling af eksperter og en stor erfarings-bank at trække på – Haas har først i år fået en dedikeret ’dækmand’.

Forskellen betyder, at der stadig er weekends, hvor Mercedes har det svært med sine dæk, men de er aldrig helt ’væk’, som Haas for eksempel var i Mexico for tre uger siden.

Det er en imponerende sæson Mercedes har præsteret i 2018. Men det Haas har leveret, er måske i virkeligheden endnu flottere!