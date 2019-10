For 14 dage siden scorede Kevin Magnussen med niendepladsen i Rusland Haas' første VM-point i tre måneder.

Den temperamentsfulde VF19-model var overraskende konkurrencedygtig i Sotji, og det samme var faktisk tilfældet i Singapore ugen forinden.

VM-pointene var naturligvis velkomne, men de understregede også, at VF19 er og bliver en 'uforståelig' racerbil. Det er jo ikke ret længe siden, Magnussen og co. talte om, at bilen fungerede bedst i langstrakte, hurtige sving, der kunne skabe varme i dækkene. Og at den af samme grund 'hadede' korte vinkelsving.

Men netop Singapore og Sotji er kendetegnet ved masser af vinkelsving og har tilsammen kun et enkelt hurtigt, langstrakt sving (i Sotji).

Så har de efterhånden mange versioner, der på det seneste er blandet sammen i diverse hybrid-udgaver, ændret VF19's grundlæggende opførsel?

Ja, det er der ingen, der rigtigt ved. Og derfor er det umuligt at forudsige, hvordan Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean vil klare sig i weekendens japanske grandprix i Suzuka.

Her er der tale om en herlig oldschool-racerbane præget af masser af langstrakte, hurtige kurver. Måske passer de godt til VF19? Eller måske sender de efter et par lovende weekender Haas-kørerne ned i bunden af feltet?

Vi ved det reelt først efter løbet. Træningen og kvalifikationen er ikke længere nok til at danne sig et overblik over Haas-kørernes chancer, for vi har ofte set lovende startplaceringer blive efterfulgt af løb, hvor Magnussen og Grosjean droppede ned gennem feltet.

Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Foto: MAXIM SHEMETOV

Men der er dog også faktorer, der taler for en god weekend i Japan.

Suzuka er med sine mange hurtige passager og niveauforskelle en 'power-bane', hvor hestekræfter spiller en stor rolle. Dem har Haas takket være den bomstærke Ferrari-motor masser af, og det giver dem umiddelbart en fordel.

Men hvis der er problemer med at få varme i dækkene, må Haas som i flere tidligere løb køre med mere downforce end konkurrenterne. Det presser dækkene mere ned i asfalten og øger temperaturen, men koster også topfart.

Suzuka-banen vil udsætte dækkene i højre og venstre side af bilen for omtrent samme belastning. Det unikke ottetals-layout giver den mest ligelige fordeling af sving i VM-kalenderen. Suzuka har 10 højre-sving og otte venstre-sving (se dem i grafikken herunder).

Kevin Magnussen har – ligesom de fleste andre Formel 1-kørere – Suzuka i top-3 over sine yndlingsbaner. Hans bedste resultat i Japans Grand Prix er ottendepladsen fra 2017, og sidste år udgik han tidligt efter et kontroversielt sammenstød med Charles Leclerc.

Det kom, efter han havde passeret monegaskeren i en af sæsonens flotteste overhalinger – på ydersiden af 130R-svinget, der med over 300 km/t. er det hurtigste i Formel 1-VM.

Med den rette kombination af held, en bil og dæk, der virker, dygtighed og det mod, der blev udvist i 130R sidste år, kan Kevin Magnussen score yderligere et par VM-point i weekenden. Og han kan ved at være hurtigere end Grosjean lørdag sikre sig den samlede sejr i Haas' kvalifikations-duel 2019.

Men vejret kan blive den afgørende faktor: Super-tyfonen Hagibis har kurs mod Suzuka og vil sandsynligvis ramme banen lørdag. VF19 og Hagibis vil tilsammen gøre Japans Grand Prix til endnu en rejse i ukendt land for Kevin Magnussen og co.