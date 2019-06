Sidste år scorede Haas-teamet i Østrigs Grand Prix sit hidtil bedste resultat med Romain Grosjean og Kevin Magnussen på henholdsvis fjerde- og femtepladsen.

I år vil Østrigs Grand Prix give en god indikation af, om 2019-sæsonen allerede kan afskrives. Om ambitionen om en top-5-placering i konstruktør-VM kan glemmes. Og om 2019 bliver det lille teams største fiasko.

Det er ved at være sidste udkald, hvis Haas skal have vendt en sæson, der lovede så meget, men indtil nu har leveret så lidt.

Fra sæsonstarten havde Haas feltets fjerdebedste bil, og specielt Magnussen imponerede ved at være i top-10 i kvalifikationen i syv af de otte første løb – kun de fem absolutte topkørere (Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc og Verstappen) kunne prale af noget tilsvarende.

Men det stod tidligt klart – faktisk allerede i premiereløbet i Melbourne – at Haas' 2019-model af VF19 kun var rigtig god under kvalifikationen. I løbene svingede den mellem halvgod og heldårlig, og det er som bekendt her, VM-pointene uddeles.

Første halvdel af sæsonen er snart overstået, og VM-tabellen må være skræmmende for et team med feltets i princippet fjerdehurtigste bil og ambitioner om at slutte i top-5: Inden Østrigs Grand Prix ligger Haas på niendepladsen i konstruktør-VM, kun 'undergået' af Williams' bundpropper.

I sidste weekend i Frankrig gik Haas' sæson fra slemt til værre. Pludselig fungerede VF19 heller ikke i sin paradedisciplin kvalifikationen, og teamchef Günther Steiner talte med rette om holdets værste weekend i F1.

Der er altså ikke meget, der tyder på, at man for alvor er kommet nærmere en løsning på de dækproblemer, der er hovedårsagen til VF19's dårlige race-pace. Man er alt for afhængig af banens layout, luft-/bane-temperatur og Pirellis udvalg til at være en stabil, seriøs bejler til topresultater.

Og derfor er Østrigs Grand Prix i weekenden så vigtig: Med Red Bull Ring er her en bane med masser af hurtige sving til at få varme ind i dækkene. Vejrudsigten lover temperaturer omkring 30 grader. Pirellis udvalg er de tre 'midterste' compounds. Og den kuperede bane kræver hestekræfter, som takket være Ferraris super-motor er et område, hvor Haas VF19 står stærkt.

I teorien peger alt altså i retning af VM-point. Så lad mig sige det ligeud: Hvis Haas VF19 ikke er konkurrencedygtig på Red Bull Ring (under både kvalifikation og løb), er jeg bange for,at Magnussen og co. kan opgive 2019.

Haas har som feltets mindste team traditionelt svært ved at hænge på i det udviklings-race, der i anden halvdel af sæsonen afgør slutplaceringerne i VM.

Hvis man oven i den almindelige udvikling stadig skal kæmpe med dækproblemer, kan anden halvdel af Formel 1-sæsonen 2019 blive en frustrerende ørkenvandring for Magnussen og Grosjean.

Det er synd for et team, der i årevis har overpræsteret. Det er synd for en bil, der har potentiale til at ligge i slipstrømmen på de tre topteam.

Og det er synd for Magnussen og Grosjean, der kæmper heroisk med en bil, der bare ikke fungerer.

Men der er aldrig nogen, der har lovet, at Formel 1 skulle være fair.

Peter Nygaard er B.T.s Formel 1-korrespondent