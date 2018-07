KOMMENTAR

Med Ungarns Grand Prix sluttede første halvdel af Formel 1-sæsonen.

Det er tid til at vurdere Kevin Magnussen, og jeg kan kun sige, at jeg er vildt imponeret. Han har af forskellige grunde haft en rodet Formel 1-karriere, men jeg har aldrig tvivlet på hans evner bag rattet. Baglandet og det held, der spiller en betydelig rolle i Formel 1, har til gengæld ofte manglet. Først sidste år kom der nogenlunde ro på karrieren, og Magnussen fik overskud til at opsøge det nødvendige held.

Siden er han kørt fra det ene højdepunkt til det andet, og han mestrer nu alle Formel 1-discipliner.

Kvalifikationerne er blevet markant bedre. Sidste år tabte han kvalifikationsduellen med Romain Grosjean med 12-8. Nu er det ikke nogen skam at være en tiendedel eller to efter Romain Grosjean i kvalifikationen, for franskmanden er en af feltets allerhurtigste over en enkelt omgang. Og selv om Magnussen sidste år oftest startede bag sin teamkammerat, kom han efter en super-start tit ud af første sving foran franskmanden.

I år er billedet vendt. I første halvdel af sæsonen har Magnussen vundet kvalifikationsduellen med imponerende 9-3. Jeg kan ikke understrege nok, hvor stærkt det resultat er. Kun Sebastian Vettel (10-2 mod Kimi Räikkönen hos Ferrari) og Fernando Alonso (12-0 mod Stoffel Vandoorne hos McLaren) har vundet deres kvalifikationsdueller mere overlegent end Magnussen. Og igen: Det er sket i kamp med en kører, der er ekspert i kvalifikations-omgange.

Starterne er også (stadig!) gode. De var et af Magnussens stærkeste kort sidste år, men han har ikke vundet så mange placeringer på de første meter som i 2017. Det betyder dog ikke, at han er blevet en dårligere starter. Nu starter han som regel bare så langt fremme, at der er færre placeringer at vinde. Og der er selvfølgelig forskel på, om det f.eks. er Vandoorne eller Perez, der holder foran dig – eller det er Hamilton og Vettel.

I løbene er der færre af de vilde nærkampe. Det skyldes, at han tilbringer ganske mange løb i ensomhed – i behørig afstand af top-3-holdene, men ganske langt foran sine naturlige konkurrenter i ’B-klassen’. Han kontrollerer konkurrenterne og ’nurser’ sine dæk, og de kontroversielle klager fra andre over hans kørestil er blevet færre. De fleste af dem var nu også bare udtryk for frustrationer og tøsefnidder, men i alle tilfælde kører Magnussen nu med et overskud, der betyder, at han ikke behøver tage de chancer, han tidligere kastede sig ud i.

Fejlprocenten er også reduceret. Det er bemærkelsesværdigt, at den dobbelt så erfarne Grosjean det seneste år har produceret langt mere skrot end Magnussen. Og samtidig været langsommere i både kvalifikation og løb.

Og det allerbedste: Kevin Magnussen peaker ikke endnu. Weekend efter weekend ser jeg ham løfte barren endnu et nøk. Derfor glæder jeg mig så meget til anden halvdel af 2018-sæsonen: I år får Magnussen mindst det maksimale ud af sin bil. Og nogle gange endnu mere. Det er sådan, men definerer en stor Formel 1-kører.