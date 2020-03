Formel 1-VM er i kaos.

Foreløbig er årets første syv grandprixer udskudt på ubestemt tid, og der er forståeligt nok usikkerhed om, hvornår Formel 1-VM 2020 så starter.

Det internationale bilsportsforbund, FIA, og Formel 1-organisationen bidrager kun til forvirringen.

Indtil onsdag forventede FIA ellers, at årets første grandprix skulle afvikles i starten af maj, mens Formel 1-organisationen talte om slutningen af maj.

...I virkeligheden er der ingen, der ved, hvad der sker i de kommende uger og måneder... Peter Nygaard

Så kom meddelelsen om, at løbene i maj måned - i henholdsvis Holland, Spanien og Monaco - er udskudt på ubestemt tid. Og så blev Monaco helt droppet.

Der er således lagt op til, at VM 2020 tidligst starter med Aserbajdsjans Grand Prix i Baku 7. juni, men den hidtil mest pessimistiske – eller måske realistiske? – udmelding kom fra en teamchef fra et af topholdene, jeg snakkede med i Dubais lufthavn på vej hjem fra Melbourne. Han ville ikke citeres, men han forventede, at årets første grandprix bliver kørt i august.

I virkeligheden er der ingen, der ved, hvad der sker i de kommende uger og måneder. Formel 1-reglementet 2020 foreskriver, at VM skal omfatte minimum otte løb, og det skal vi nok nå.

Men det vil bare kræve en helt ny kalender og måske også et helt nyt, komprimeret program for de enkelte løbsweekender.

Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Foto: SRDJAN SUKI

Der tales allerede nu om at afvikle grandprixer over kun to dage med én dags træning og både kvalifikation og løb søndag. Den løsning er brugt tidligere; senest i Japan sidste år, da man på grund af tyfonen Hagibis måtte lukke Suzuka-banen om lørdagen.

Med todages-grandprixer kan man flytte hele det store cirkus hurtigere, og det giver mulighed for at afvikle tre eller helt op til fire løb i weekender lige efter hinanden.

I alle tilfælde bliver man sandsynligvis nødt til at droppe den traditionelle sommerferie i august, og meldingen til Formel 1-folket er lige nu, at ’sommerferien’ afvikles i de kommende uger.

Kevin Magnussens Haas-team har derfor valgt at lukke helt ned fra 19. marts til 8. april. De øvrige teams tager også de tre ugers ’tvangsferie’ i de kommende uger.

...hvis verdenen i august er kommet gennem krisen, vil de løb, der betaler den største løbsafgift eller er forbundet med mest prestige, få førsteprioritet... Peter Nygaard

Hvilke løb, der kommer til at indgå i Formel 1-VM 2020, vil afhænge af coronavirus-situationen i de enkelte lande. Men hvis verden i august er kommet gennem krisen, vil de løb, der betaler den største løbsafgift eller er forbundet med mest prestige, få førsteprioritet.

I den meget kompakte VM-kalender, der er lagt op til, tror jeg derfor, at vi som minimum skal til Aserbajdsjan, Rusland, Kina, Vietnam, Singapore, USA, Mexico, Bahrain og Abu Dhabi.

Monacos Grand Prix bliver ikke til noget, og da man bliver nødt til at vælge mellem de europæiske grandprixer, vil det nye løb i Holland stå højt på listen over løb, der skal gennemføres.

Det er et kæmpe puslespil, der skal gå op, inden det reviderede program kommer på plads, og der kommer næppe en konkret VM-kalender foreløbig.