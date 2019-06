Jeg ved af gode grunde ikke, hvem der vinder Frankrigs Grand Prix søndag eftermiddag, men jeg gætter på en Mercedes.

Det tyske team har vundet hver eneste af sæsonens syv første løb, så alt andet end en ottende Mercedes-sejr vil være en overraskelse.

Det er naturligvis ikke godt for en sport, hvis det samme hold vinder igen og igen. Sport skal være uforudsigeligt, og en gang imellem skal Leicester vinde Premier League.

Sådan er det bare ikke i moderne Formel 1 – her har Mercedes vundet VM hver eneste år siden 2014, og de vinder også i 2019.

Det er vist kun på direktionsgangen i Stuttgart, man synes det er fedt, Mercedes bare vinder og vinder. Men hvis de tænkte sig lidt om, ville Mercedes-bosserne også indse, at flere forskellige vindere vil være godt for alle

Som det er nu, er der jo ikke noget nyt i at Mercedes vinder – det er kun en nyhed, når de en sjælden gang taber.

I 2021 skal Formel 1–reglementet fornyes, og man fokuserer på at skabe større jævnbyrdighed mellem de 10 teams. Det skal ske med et såkaldt budgetloft, der skal udligne lidt af de økonomiske uligheder i verdens dyreste sport.

Her bruger Mercedes i dag tæt på tre milliarder kroner om året, mens Kevin Magnussens Haas-team hutler sig igennem for cirka en milliard.

Man har i årevis diskuteret, hvor budgetloftet skulle placeres. Nu er man endelig kommet frem til et kompromis: Fra 2021 må hvert team ’kun’ bruge 175 millioner amerikanske dollar (ca 1,2 milliarder) om året.

Det lyder umiddelbart som godt nyt for Haas og de andre små hold, men det er lykkedes de rige teams at gennemhulle budgetloftet med en række undtagelser: Kører-lønninger, motoromkostninger, rejseudgifter og direktionsgager falder for eksempel ikke ind under budgetloftet.

Disse omkostninger varierer naturligvis fra team til team, men ud fra en gennemsnitsbetragtning handler det om cirka 75 millioner dollar. Det vil sige budgetloftet reelt ligger omkring 250 millioner dollar (cirka 1,7 milliarder).

I dag klarer omkring halvdelen af de 10 teams sig for mindre, så for dem vil budgetloftet ikke have nogen direkte betydning – de skal i hvert fald ikke skære ned. Til gengæld må Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault og McLaren reducere deres omkostninger i større eller mindre grad.

Med andre ord: Budgetloftet vil bringe Haas og co. tættere på topholdene – men de vil langt fra være på samme niveau.

Alligevel er budgetloftet et skridt i den rigtige retning, og jeg ved, at Kevin Magnussen og Haas hilser det velkommen:

»Det kan blive svært for de store teams at skulle skære ned – men vi er vant til at klare os med relativt beskedne budgetter,« siger han.

Det nye 2021-reglement, der først bliver endelig vedtaget i oktober, vil ikke gøre de 10 teams jævnbyrdige. Men det vil rykke dem tættere sammen, og vi vil efter alt at dømme undgå, at samme team vinder weekend efter weekend.

Og Haas vil pludselig have chancen for at lave ’en Leicester’ – at vinde et løb på en dag, hvor alting går op i en højere enhed.

Peter Nygaard er B.T.s Formel 1-korrespondent