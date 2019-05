Monacos Grand Prix bragte en vis ro ind i forholdet mellem Haas-kørerne. Ikke mindst fordi de aldrig var i nærheden af hinanden under løbet.

Så officielt er det lille sammenstød i Spanien for 14 dage siden glemt – ”luften er renset”, som teamchef Guenther Steiner siger.

I realiteten var sammenstødet i Spanien blot endnu et slag i en langvarig ’krig’ mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Det er en 'krig’, der tidligst bliver afgjort i efteråret, når Haas-ledelsen skal tage stilling til deres 2020-lineup. Efter tre år med samme lineup vil det være overraskende, hvis Magnussen og Grosjean får endnu en sæson som teamkammerater.

Umiddelbart ligner Kevin Magnussen vinderen af ’krigen’. Han er yngre end Romain Grosjean, han er bedre i løbene, han har tætte links til teamsponsor Jack & Jones, og han har i modsætning til franskmanden allerede en kontrakt for 2020.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - May 10, 2019 Haas' Kevin Magnussen during practice REUTERS/Juan Medina Foto: JUAN MEDINA Vis mere Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - May 10, 2019 Haas' Kevin Magnussen during practice REUTERS/Juan Medina Foto: JUAN MEDINA

Derfor bliver Romain Grosjean i de kommende måneder nød til at sætte sig igennem overfor sin unge teamkammerat. Franskmanden har stadig de fænomenale kvalifikationsomgange som sin stærkeste kort, men danskeren har vist sig som en betydeligt mere effektiv racerkører, der hiver langt de fleste VM-point ind på Haas-kontoen.

Og Kevin Magnussens kvalifikationsomgang i denne weekend tyder på, at Grosjeans ikke længere er overlegen i denne disciplin.

Det er baggrunden for, at Grosjean var så sur over Magnussens overhaling i Spanien (og han var sur – alt andet er PR-speak): Hvis Magnussen ikke var gået forbi, havde point-stillingen mellem de to Haas-kørere været 12-6 til danskeren.

Da Magnussen overhalede (og Grosjean efterfølgende mistede yderligere et par placeringer), blev stillingen 14-1. Det er et regnskab, Grosjean skal have udlignet, og det kræver, at han går i clinch med danskeren. Det ene heldige point, franskmanden hentede ind på Magnussen i Monaco, betyder ikke noget i det store billede.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 23, 2019 Haas team principal Guenther Steiner during practice REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 23, 2019 Haas team principal Guenther Steiner during practice REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER

Kevin Magnussen og Romain Grosjean er måske de to mest jævnbyrdige teamkammerater i Formel 1-feltet 2019. De presser hinanden til nye højder, og det er positivt for teamet.

Men de presser også hinanden så hårdt, at de med jævne mellemrum rammer hinanden. Sammenstødet i Spanien var jo ikke det første mellem Magnussen og Grosjean, og det bliver næppe det sidste.

De to Haas-kørere er kloge og erfarne nok til at indse, at de er nødt til at arbejde sammen omkring udviklingen af bilen (og dækkene!), hvis de skal sikre Haas yderligere fremgang. Men de ved også begge to, at 2019 er en afgørende sæson for deres drømme om en stor fremtid i Formel 1.

Så lige nu er der våbenhvile – men ’krigen’ mellem Haas- kørerne er langt fra afgjort. Jeg vil blive overrasket, hvis Kevin Magnussen og Romain Grosjean ikke kommer i clinch igen i de kommende måneder

Nu venter Canadas Grand Prix om 14 dage. Det afvikles på Circuit Gilles Villeneuve på Ile Notre Dame i Montreal. Det er endnu en meget atypisk bane, hvor Haas-bilerne med deres dækproblemer sandsynligvis får det svært.

Først om en måned, når vi kommer til Paul Ricard-banen i Frankrig, kan vi igen forvente Magnussen og co. tilbage i toppen af 'best of the rest'-feltet.

Men så ser det til gengæld også fornuftigt ud: Resten af sommeren byder på ’rigtige’ racerbaner, hvor Magnussen og Grosjean kan udnytte den i princippet rigtig gode racerbil Haas VF19 fuldt ud.

Og få afgjort deres interne ’krig’.