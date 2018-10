Haas-teamet kommer til Mexicos Grand Prix efter en bitter weekend på hjemmebanen i Austin.

Kevin Magnussen kørte et godt løb i Texas, men blev efterfølgende diskvalificeret fra niendepladsen, fordi han havde brugt for meget benzin.

Romain Grosjean blev allerede på første omgang involveret i et sammenstød, der kostede ham både et ’klip-i-licensen’ og tre grid-placeringer denne weekend i Mexico.

Løbet på autodromen midt i Mexico City er året tredjesidste, og Magnussen og Haas er under pres i VM for henholdsvis kørere og konstruktører.

Det er Magnussens erklærede mål at vinde ’B-mesterskabet’ for kørere udenfor de tre topteams. Lige nu ligger Magnussen på den samlede niendeplads, og han har otte point op til Nico Hülkenberg (Renault) på syvendepladsen.

Det er ikke umuligt at hente otte point i tre løb, men det er værd at bemærke, at Renault efter en længere down-periode havde begge biler foran Magnussen i USA.

Og i mine øjne er hverken Hülkenberg eller Magnussen nu favorit til B-mesterskabet. Sergio Perez, der i øjeblikket ligger på ottendepladsen med 57 point, har i sin Force India langt mere momentum end sine titelrivaler. Perez er på hjemmebane i weekenden, og måske kan han snuppe B-føringen allerede her.

Man husk samtidig på, at Magnussen kørte et af karrierens allerbedste løb her i Mexico sidste år. Dengang var Haas-raceren ikke så konkurrencedygtig som nu (teamet var det langsomste af alle under kvalifikationen!), så måske kan han overraske igen.

I kampen om fjerdepladsen i konstruktør-VM er Haas nu 22 point efter Renault. De bliver svære at indhente – specielt fordi Grosjean er hæmmet: Ikke nok med, at han mister tre grid-placeringer – han skal også passe på ikke at få et par nye ’klip-i-licensen’, der vil gøre ham til den første kører i moderne tid, der får karantæne.

Den interne Haas-kvalifikationsduel mellem Magnussen og Grosjean, der længe lignede en overlegen dansk triumf, er ved at blive lige lovligt spændende.

Stillingen er nu 10-8 til Magnussen, men Grosjean har vundet duellen i fem af de seks løb, der er afviklet efter sommerferien.

Der er faktisk dem i paddocken der mener, at stillingen er endnu tættere, for de vælger med en vis ret at trække et par af Grosjeans nederlag, der skyldtes uforskyldte tekniske problemer, ud af duellen.

Jeg synes dog stadig, det er mest fair at tælle alle løb med, for der har også været weekender, hvor Magnussen mere eller mindre uforskyldt blev frataget chancen for et ordentlig skud i kvalifikations-duellen.

Og for lige at slå det fast: Kvalifikations-duellen mellem Haas-kørerne her i Mexico afgøres på omgangstider – ikke på hvor de starter på søndag. Hvis Grosjean er hurtigere end Magnussen, men på grund af sin grid-straf starter bag danskeren, er det franskmanden, der vinder.

MEN – hvis vi holder fast i at alle årets kvalifikationer skal tælles med, kan Magnussen afgøre det hele på lørdag: Hvis han her er hurtigere end Grosjean, er han vinder af Haas-duellen 2018.

