Canadas Grand Prix i weekenden er på mange måder et løb, der kan komme til at definere resten af Formel 1-sæsonen 2018 for Haas-teamet.

For det første skal teamet bryde tilbage efter katastrofe-weekenden i Monaco. Efter at have ligget i toppen af midterfeltet i sæsonens fem første løb, var Haas VF-18 pludselig en af feltets bundpropper. Var den svage præstation for 14 dage siden blot en engangsforestilling? Dét forventer Kevin Magnussen og co., men svaret kommer først i Montreal, hvor Circuit Gilles Villeneuve er en helt anden type bane end Monte Carlos smalle gader.

I Montreal introducerer Haas årets første update-pakke. Magnussens og Romain Grosjeans biler udstyres med en ny bund og en ny frontvinge. Samtidig er de såkaldte ’bargeboards’, en række ’vinger’ på siden af cockpittet, der skal effektivisere luftstrømmene for den bagerste del af bilen (hvor en meget stor del af den samlede downforce skabes), re-designet. De nye bargeboards er både med hensyn til aerodynamik og styrke en forbedring af det oprindelige design. Alt for ofte er større eller mindre dele af bargeboardene knækket af bilen, men det problem skulle nu være løst med en ny og mere solid udformning.

Haas' første update kommer en måned efter alle andre teams'. Den sene introduktion hænger sammen med, at Magnussens teams er det mindste i feltet, men den canadiske update vil antyde, om Haas kan følge bare nogenlunde med i det udviklings-race, der kommer til at afgøre slutplaceringerne i konstruktør-VM. Update-komponenterne er stadig så friske fra ovnen, at de kun findes i to eksemplarer – ét til Magnussen og ét til Grosjean. Med et ikke-eksisterende reservedelslager et det endnu vigtigere end ellers at undgå afkørsler, og jeg er spændt på hvordan den øgede ’sikkerhedsmargin’ påvirker kørerne.

Grosjean viste for 14 dage siden i Monaco de første tegn på, at han er ved at køre ud af sin efterhånden langvarige krise. Da VF-18 viste sig totalt uegnet til Monte Carlos langsomme sving var det franskmanden, der overraskende var hurtigste Haas-kører under kvalifikationen. Overraskende, fordi Grosjean indtil nu ikke har været særlig god, når bilen ikke var optimal. Mønsteret startede allerede sidste år: Når Haas-raceren voldte problemer, var det Magnussen der bed tænderne sammen og fik det bedste ud af situationen, mens Grosjean brugte alt for meget energi på at brokke sig.

I Monaco fik Grosjean under kvalifikationen mere ud af den underlegne Haas end Magnussen, og det understreger, at han ikke har glemt, hvordan man kører stærkt. I løbet tog det dog kun danskeren få sekunder at komme forbi franskmanden. Grosjean kom efter danskerens robuste overhaling med sit sædvanlige brok, hvorefter han tilbragte resten af eftermiddagen i Magnussens skygge. Det var med danske øjne godt at se Magnussen genetablere det sædvanlige 2018-styrkeforhold i Haas-teamet, men det efterlader stadig spørgsmålet om hvornår Grosjean begynder at bidrage til Haas-teamets point-saldo.

Mens der her i Montreal hænger spørgsmålstegn over Haas VF-18 og den nye update-pakke, over den seneste Ferrari-motor og over Romain Grosjean, er der ikke så meget usikkerhed omkring Kevin Magnussen: Han skal ’bare’ fortsætte de gode takter, der har gjort ham til en af 2018-sæsonens største, positive overraskelser.

Peter Nygaard er B.T.s Formel 1-korrespondent