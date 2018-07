Ungarns Grand Prix er det sidste, inden Formel 1-folket går på tre uger sommerferie. Derfor er det vigtigere end så mange andre løb: Ferien bliver bare bedre, hvis den starter med en succesoplevelse i Ungarn – det giver ny motivation til ’anden halvleg’, der starter med Belgiens Grand Prix 26. august.

Omvendt kan en dårlig weekend i Ungarn ødelægge ferien med ondt i maven og tvivl om fremtiden. Her tænker jeg ikke på Kevin Magnussen – jeg er overbevist om, at han også sidder i en Haas-racer i 2019. Men for teamkammerat Romain Grosjean og en række andre kørere, der stadig kæmper for at sikre sig en plads i 2019-feltet, kan den kommende ferie blive nervepirrende, hvis den starter med en dårlig præstation i Ungarn.

Hvad kan Haas og Magnussen så på Hungaroring uden for Budapest? Banen anses for en af de langsomste i Formel 1-kalenderen, og den slags har jo indtil nu været dårlige jagtmarker for Haas. Men det er ikke nødvendigvis stadig tilfældet: OK – Haas VF18 vil ikke være så overlegen i midterfeltet, som den er på hurtige baner med mange højfartskurver. Men den var overraskende konkurrencedygtig i sidste weekend på Hockenheim, hvor der er flere langsomme sving.

Teamchef Guenther Steiner er overbevist om, at teamets ingeniører har forstået de problemer, der hæmmede hans biler på de langsomme baner i Monte Carlo og Montreal tidligere på sommeren. Præstationen i Hockenheim tyder på, han har ret.

Samtidig fortæller Kevin Magnussen mig, at vi ikke længere nødvendigvis skal anse Hungaroring for en ’langsom’ bane. Med bredere dæk og ændret aerodynamik har den nye generation af Formel 1-biler gjort en lang række sving betydeligt hurtigere end tidligere, og det kan være med til at løfte Hungaroring ud af skuffen med ’langsomme’ baner.

Dæk-udvalget i Ungarn (medium, soft og ultra-soft) er det samme som i Tyskland, og det så ud til at passe Haas udmærket. Man var dog betænkelige omkring de meget varme temperaturer, der prægede fredagen, og der hænger en lignende tropehede over Hungaroring. Samtidig er der udsigt til heftige byger a la dem, der ødelagde Magnussens løb i søndags.

Det er godt for Magnussen, at han allerede fem dage efter Tysklands Grand Prix er tilbage på banen. For uanset hvordan man vender og drejer det, blev søndagen på Hockenheim en enorm skuffelse for ham. Som han har gjort så ofte før i denne sæson, dominerede han ’B-klassen’ under både kvalifikation og i løbet – indtil regnen kom.

Så gik alting skævt: Personlige fejl sendte ham ned bag teamkammerat Romain Grosjean, og så var det pludselig franskmanden, der kom til at holde først i det pit-kaos, Haas skabte for sig selv ved at kalde begge biler ind til dækskift på samme omgang.

De tabte placeringer undrede mig, for Kevin Magnussen har altid været god i regnvejr. Nu får han heldigvis allerede i weekenden en ny chance for at ændre det uheldige billede, der blev skabt i Hockenheim. Jo – der var mange gode grunde til det, men når stregen er slået, var det ikke imponerende at rutsje fra en sikker sjetteplads til en 11.-plads uden point.

Den plet skal vaskes væk i Ungarn, så Kevin Magnussen kan holde en fortjent sommerferie i godt humør.

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent