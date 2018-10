Det er faktisk Kevin Magnussen, der har opfundet begrebet ’B-mesterskabet’. Det handler om kampen bag de tre storhold Mercedes, Ferrari og Red Bull, der er uden for rækkevidde for de øvrige teams.

Magnussen opfandt i foråret B-mesterskabet for at holde sin egen og Haas-teamets motivation i top. Danskeren er en vindertype, og han kører ikke racerløb for at blive nummer syv. Men når syvendepladsen på grund at de nuværende styrkeforhold i Formel 1-feltet er det optimale resultat, er den værd at kæmpe om.

De øvrige kørere har taget ’B’-begrebet til sig, og inden søndagens amerikanske grandprix i Austin slås hele fem kørere intenst om den syvendeplads i kører-VM, der er lig med sejren i B-mesterskabet.

Sergio Perez (Force India), Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) har alle 53 point, Fernando Alonso (McLaren) har 50 og Esteban Ocon (Force India) har 49.

Og så er der Kevin Magnussen. Danskeren har ofte været uheldig efter sommerferien, men til gengæld har Haas VF18 nu ikke længere nogen deciderede svagheder.

Efterhånden som Lewis Hamilton og Mercedes har hevet spændingen ud af det egentlige verdensmesterskab, er medier og tilskuere i stigende grad også begyndt at interessere sig for hvem, der bliver B-verdensmester.

Hvem er så favorit til at køre med B-mesterskabet? Jeg tror mest på Sergio Perez. Han er den af ’titelkandidaterne’, der har scoret suverænt flest point (23) efter sommerferien.

Og Force India er et team i markant fremgang: Hele foråret kørte man på kanten af konkurs og måtte indefryse det planlagte udviklingsprogram. Da man i løbet af sommerferien fik nye ejere, blev det råd til at producere de komponenter, der længe havde ligget klar på design-computerne.

Siden da har Force India etableret sig som den mest stabile deltager i ’best-of-the-rest’ kampen, der bølger frem og tilbage hver eneste weekend.

Af samme grund skal man ikke undervurdere Perez' teamkammerat, Esteban Ocon.

Han ligger netop nu kun på femtepladsen i B-mesterskabet, men er blot fire point efter Perez, Magnussen og Hülkenberg. Perez og Ocon er hinandens ’bedste fjender’, og hvis de ikke var ramlet sammen i Singapore, havde de indtaget første- og andenpladsen i B-mesterskabet.

Og det er måske deres store svaghed: Force India-ledelsen har givet dem en stående ordre om ikke at nærme sig hinanden på banen, og det kan hæmme dem i den tætte kamp om B-titlen.

Nico Hülkenberg lignede længe en oplagt B-mester, men er gået helt i stå efter sommerferien. Renault-ledelsen har fokus på det store billede – det vil sige 2019-20 – og teamet er derfor rutsjet ned gennem feltet i udviklings-racet efter sommerferien, hvor Hülkenberg blot har scoret et enkelt point.

Kevin Magnussen ved weekendens Grand Prix i USA på Circuit of the Americas. Foto: Jerome Miron Vis mere Kevin Magnussen ved weekendens Grand Prix i USA på Circuit of the Americas. Foto: Jerome Miron

Fernando Alonso er på vej ud af Formel 1, og hans McLaren er så umulig, at han næppe heller kan blande sig i titelkampen.

Jeg forudser derfor en tæt kamp med Force India-kørerne om B-mesterskabet – det absolut optimale resultat for Magnussen Haas' kun tredje Formel 1-sæson

Go-go-go, K-Mag!