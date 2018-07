KOMMENTAR

Det britiske grandprix blev en frustrerende eftermiddag for Kevin Magnussen.

Men når irritationen over at miste ottendepladsen til Fernando Alonso på sidste omgang letter, kan han glæde sig over en absolut godkendt weekend. En niendeplads på en eftermiddag, hvor meget går skævt, er et OK resultat.

Weekenden i Silverstone blev endnu et slag i den interne Haas-kamp mellem Magnussen og Romain Grosjean. De er for forskellige til at blive bedste venner, og i stedet har de udviklet sig til hinandens ’bedste fjender’.

De arbejder – på trods af deres forskellige kørestile - fornuftigt sammen om at udvikle bilen og teamet, og det virker som om, de har et godt forhold. Når kameraerne ruller har de travlt med at lykønske hinanden og sige pæne ting.

Udenfor rampelyset er forholdet mere køligt, og når de sidder i bilerne og slår visiret ned, kæmper de indædt. Det var derfor ingen overraskelse, at de ramlede sammen på første omgang her i England. Med to så jævnbyrdige og ærgerrige kørere er der nærmest kun naturligt, at de kommer i clinch.

Det er titlen som hurtigste Haas-kører, der er på spil. Det er en titel Magnussen holdt overlegent igennem hele foråret, men i de seneste uger har Grosjean brudt tilbage. Med hensyn til VM-point er franskmanden stadig langt efter danskeren, men i den prestigemættede, interne kamp om at være teamets hurtigste, har han gearet markant op.

I fire løb i træk, fra Monaco over Montreal til Paul Ricard og Red Bull Ring, svingede kampen så meget frem og tilbage, at Magnussens position som teamets hurtigste mand kom under pres.

Magnussen var opmærksom på udviklingen. Det skal han være – det er en del af hans job. Da jeg i torsdags spurgte ham om den interne magtkamp med Grosjean, indrømmede han, at der ikke var nogen tvivl om at teamkammeraten havde fået mere fart på. Han understregede også, at han selv ikke var blevet langsommere, men det var tydeligt, at mit spørgsmål – eller rettere sagt baggrunden for det - irriterede ham.

Hvis hans svar under interviewet var lidt vagt, var det klart og tydeligt under kvalifikationen. Grosjean er berømt for sine fantastiske kvalifikationsomgange, men Magnussen slog ham alligevel med 2/10 sekund. Det var en af de allerbedste omgange danskeren har leveret i Formel 1, og han var med rette stolt af den.

Da han kom ud af bilen måtte alverdens TV-stationer derfor vente et øjeblik. På vej til Luna Christofi og co. skulle han lige have stillet mig et spørgsmål.

»Hvem er så hurtigste Haas-kører?«

Han spurgte med et glimt i øjet. Men der var ingen tvivl om, at der lå alvor bag. Grosjeans opskruede tempo i de seneste uger har sat Magnussen under pres, og den håndterede han flot i Silverstone.

Hans kvalifikationsomgang var det perfekte svar på de spørgsmål, der er blevet stillet om et ’magtskifte’ i Haas-teamet.

Jeg er ikke i tvivl om, at Magnussens super-præstation til dels udspringer af Grosjeans pres. De gør hinanden bedre, og på den måde er det en sund konkurrence.

Men den er sundere for Magnussen end Grosjean. Franskmanden har jo langt mere erfaring end Magnussen, hans løn er angiveligt tre-fire gange højere, og han er syv år ældre.

Derfor laver Romain Grosjean så mange fejl i disse uger: Han er presset i kampen med Magnussen, hvor han har alt at tabe.

Magnussen har alt at vinde. En ny kontrakt, en højere hyre. Og den uofficielle titel som ’best-of-the-rest’ verdensmester 2018.