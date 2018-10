En verdensmester. Fire ansigter.

B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard sætter her ord på den nykårede verdensmester, Lewis Hamilton, der søndag aften sikrede sig sin femte VM-titel.

Men det er ikke helt ligetil. For den 33-årige brite er en mand, der kan fremstå på flere forskellige måder. Hele fire forskellige ansigter kan han fremvise.

»Jeg har et underligt forhold til Lewis Hamilton, fordi der er så mange forskellige versioner af ham, som som man ikke rigtigt kan blive klog på. Man ved ikke helt, hvem man har med at gøre,« som Peter Nygaard beskriver den engelske racerkører i B.T. Sports nye podcast 'K-Magazine'. Du kan høre hele den seneste episode af podcasten her:

1. Den glade dreng

Peter Nygaard: »Første version af Hamilton er ham, jeg vil kalde ’ den glade dreng’. Ham mødte jeg helt tilbage i det gamle årtusinde, da der var noget gocart i London – og her havde McLaren taget Lewis Hamilton med. Han var 13 år dengang. Han kørte selvfølgelig i cirkel om os alle sammen.«

»Så jeg begyndte at holde øje med ham i Formel 3, fulgte ham i GP2, og pludselig var han i Formel 1 i 2007. Stadigvæk ung, åben og entusiastisk - og åbenlyst glad for at have fået chancen i Formel 1.«

»Han var virkelig et frisk pust dengang. Vi havde lige gennemlevet fem år med Michael Schumacher som verdensmester hvert eneste år, så det var måske ved at blive lidt småkedelig – men det fik Lewis Hamilton rusket op i. Formel 1-køreren Lewis Hamilton anno 2007 kan jeg ikke sige nok godt om. Det var virkelig et tiltrængt frisk pust i Formel 1…«

2. Weirdoen

»… men ’den glade dreng’ blev ret hurtigt afløst af ’weirdoen Lewis Hamilton’. En lidt mere underlig og næsten menneskesky type, som kalder sine to hunde – som eddermame er grimme – for sine bedste venner og en del af familien. Det er ham, der går i guldkæder ned til knæene, diamantøreringe, tatoveringer og underligt tøj.«

»Det er måske noget, der kan tiltrække nogle nye fans til Formel 1. Og hvis det er tilfældet, så fred være med det. Men i mine og flere af mine kollegaers øjne er en Formel 1-kører et rigtigt mandfolk og ikke så meget et glamour- og modeikon.«

»Det er også ’weirdoen Lewis Hamilton’, der i øjeblikket kører på løbehjul rundt i paddocken for at undgå at skrive autografer eller stå til rådighed for en selfie med en fan eller det helt store skrækscenarie: At tale med en Formel 1-journalist eller blive fotograferet med en Formel 1-journalist. ’Weirdoen Lewis Hamilton’ har jeg ikke så meget til overs for.«

3. Ambassadøren

»Så er der en type, som jeg først opdagede i sidste uge. ’Ambassadøren Lewis Hamilton’ vil jeg kalde ham.«

»Han var i ’Tonight Show’ og tale om Formel 1 for millioner af amerikanske tv-seere, der ikke nødvendigvis har forstand på Formel 1. Han solgte bare vores sport godt og gjorde den interessant og glamourøs den aften i ’Tonight Show’.«

»Jeg er sikker på, at han den aften i Formel fik skabt en masse nye Formel 1-fans i USA, og det kan jeg kun have respekt for.«

4. Racerkøreren

»Og så er der den type, jeg holder allermest af: Racerkøreren Lewis Hamilton. Han har kørt den bedste bil i feltet i de seneste fem år, og han er blevet verdensmester i fire af årene.«

»De andre år har der været enkelte weekender med udfald, hvor han ikke har virket så interesseret, men i år har han kørt en fantastisk sæson. Han har leveret: Poleomgangene i Singapore og i USA er noget af de flotteste jeg har set i mine 35 år i Formel 1. ’Racerkøreren Lewis Hamilton’ kan jeg rigtigt godt lide.«

