Canadas Grand Prix på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal er 2019-sæsonens syvende Formel 1-løb. Er det her Kevin Magnussen og Romain Grosjean endelig omsætter Haas VF19-modellens åbenlyse potentiale til en god håndfuld VM-point?

Allerede sidste år lagde Haas´ motorpartner Ferrari an til at overhale Mercedes i Formel 1-´s power-race. Nu er overhalingen gennemført: Med den seneste update, der blev introduceret i Spanien for fire uger siden, har Ferrari nu flere hestekræfter end Mercedes.

Det kan ikke aflæses i VM-stillingen, for Mercedes har vundet alle seks 2019-løb. Tyskerne har stadig den bedste ’pakke’ med bil, kørere, teamledelse og motor, men lige med hensyn til rå motor-power er Ferrari nu foran.

Kevin Magnussen og Haas-teamet fik først den nye Ferrari-motor i Monaco for 14 dage siden. I Monte Carlos smalle gader betyder hestekræfter mindre end på alle andre Formel 1-baner, så det kunne virke som et underligt sted, at introducere en ny motor.

Gilles Villeneuve-banen er en af de bedste at overhale på, så Haas-kørernes sædvanligt gode startpositioner kan ikke forsvares ret længe, hvis dæktemperaturen falder

Men det handlede om at sikre sig erfaring og kurere eventuelle ’børnesygdomme’ omkring installationen, inden Circuit Gilles Villeneuve, der er en af årets ’power-baner’.

Banen i udkanten er Montreal er meget ’stop-and-go’ med lange, lige stræk afbrudt af langsomme sving. Det betyder, at topfart og acceleration er afgørende faktorer, og her vil den nye Ferrari-motor give Haas en fordel i forhold til konkurrenter som Renault, McLaren, Force India og Toro Rosso.

’Stop-and-go’-layoutet stiller også store krav til bremserne. En omgang på Circuit Gilles Villeneuve byder på syv hårde nedbremsninger; fire af dem fra mere end 300 km/t.

Det er længe siden man har snakket bremser i Haas-pitten, så jeg formoder at alle - inklusiv Romain Grosjean - er tilfredse. Men bremserne kan alligevel komme til at indvirke på Magnussens og Grosjeans chancer i weekenden.

Haas VF19 er som udgangspunkt en sund racerbil med en god aerodynamik, der blev yderligere forbedret med den seneste update fra Spaniens Grand Prix, men på grund af de store krav til bremserne skal man på Circuit Gilles Villeneuve øge kølingen, og de større køleindtag vil påvirke aerodynamikken.

Og så er der…dækkene. Haas-teamet knokler stadig med at ’forstå’ Pirellis 2019-dæk og holde varme i dem over distancen.

Problemerne har ikke været kritiske i de to seneste løb i Spanien, hvor de lange sving hjælper til at holde temperaturen, og i Monaco, der bare er en underlig Formel 1-bane.

Her i Montreal kan problemerne vende tilbage, men vejrudsigten lover sol hele weekenden, og dæk-udvalget er Pirellis blødeste, der er lettest at holde varme.

Til gengæld er Circuit Gilles Villeneuve en af de bedste baner at overhale på, så Haas-kørernes sædvanligt gode startpositioner kan ikke forsvares ret længe, hvis dæktemperaturen falder.