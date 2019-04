Var horror-forestillingen Bahrains Grand Prix – fra startposition seks til slutplacering 13 på halvvanden time – et reelt udtryk for Kevin Magnussens og Haas' 2019-form?

Eller bare et blip på radaren, inden danskeren genetablerer sig som 'best of the rest'?

Kinas Grand Prix i weekenden giver første del af svaret. Resten kommer først, når Formel 1-feltet kommer til Europa med Spaniens Grand Prix om fire uger.

Men inden vi panikker over resultatet i Bahrain, er det værd at huske på, at Magnussen ganske sikkert vandt 'best of the rest'-klassen under kvalifikationen. Lørdag var Magnussens og Haas' verden stadig i orden, men først søndag gik det altså galt.

...Man fik aldrig dækkene til at fungere optimalt over flere omgange, og det skyldtes samspillet mellem dæk-temperatur og downforce Peter Nygaard

Men hvorfor? Ja, det handler om dæk og downforce.

Efter træningen i Bahrain sammenlignede jeg de 10 team i forskellige typer sving: langsomme, mellemhurtige og hurtige.

Det viste sig, at Haas' svage punkt var de langsomme og mellemhurtige sving. I begge typer sving var det kun bundproppen Williams, der klarede sig dårligere end Haas.

Til gengæld imponerede Haas i de hurtige sving, hvor downforce er afgørende. Her var det kun de tre etablerede tophold, Mercedes, Ferrari og Red Bull, der kørte stærkere end Magnussen og Grosjean.

Kvalifikationen i Bahrain afslørede, at Magnussen og Grosjean var blandt de allerlangsomste på langsiden. Men det blev der så rigeligt kompenseret for i de hurtige sving, og det var her, Magnussen med sin høje downforce grundlagde sjettepladsen i startopstillingen.

I løbet, hvor Magnussen rutsjede baglæns ned gennem feltet, og Grosjean udgik, lå Haas-bilerne også helt i bunden med hensyn til topfart. Men nu var de langsomme over hele banen - også i svingene.

Det hang sammen med, at man aldrig fik dækkene til at fungere optimalt over flere omgange. Og det skyldtes samspillet mellem dæk-temperatur og downforce.

Efter den underlige Bahrain-weekend kiggede jeg nærmere på Haas' topfart i sæsonpremieren i Australien. Her var Magnussen også blandt de langsomste på langsiden, men han vandt alligevel suverænt 'best of the rest'-klassen.

Det antyder måske 'sandheden' om Haas VF19 i sæsonens to første løb. Racerbilen havde masser af downforce i de hurtige sving, men downforcen gjorde desværre også, at vindmodstanden blev hårdere og dermed sinkede bilen på langsiderne. Og i Bahrain påvirkede det også dækkene.

Man skal altså finde et bedre kompromis mellem downforce og topfart. Første skridt i denne udvikling har man med her til Kina. En ny bagvinge skal reducere vindmodstanden på langsiden – uden at koste for meget downforce i svingene.

Det er specielt vigtigt her på Shanghai International Circuit, der har et par af Formel 1-kalenderens længste langsider. Hvis man er langsom her, har Magnussen og Grosjean ikke mange chancer på søndag.

Men hvis den nye bagvinge omvendt kan forbedre topfarten på langsiderne, er der også en række hurtige sving, hvor Haas for alvor kan imponere. Og så ligger der mange point og venter på Magnussen og Grosjean.