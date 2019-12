Hvem var årets dårligste holdkammerater?

Hvem kørte årets omgang?

Og hvem sagde det fedeste over radioen?

B.T.s Formel 1-korrespondent uddeler her sine helt egne priser.

Red Bull RB15 sikrede Max Verstappen tre grandprix-sejre i 2019. Foto: Red Bull Racing Vis mere Red Bull RB15 sikrede Max Verstappen tre grandprix-sejre i 2019. Foto: Red Bull Racing

ÅRETS BIL: Red Bull RB15

Mercedes vandt langt flere løb, men det var alligevel Red Bull, der havde feltets bedste bil.

Teamets Honda-motor er endnu ikke på niveau med konkurrenterne, men ikke desto mindre vandt Red Bull tre løb.

Når man kan vinde med en underlegen motor, har man en stærk bil!

Ferrari-motoren overhalede i år Mercedes. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Ferrari-motoren overhalede i år Mercedes. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS MOTOR: Ferrari

Mercedes har domineret Formel 1, siden de nuværende turbo-hybrid-motorer blev indført i 2014.

Det skyldtes ikke mindst tyskernes bomstærke motor, men i år blev de overhalet af Ferrari.

Italienernes motor, der var bygget i reglementets gråzoner, men aldrig blev dømt ulovlig, havde flere hestekræfter end Mercedes' ditto i 2019.

Lewis Hamilton vandt sin sjette VM-titel. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Lewis Hamilton vandt sin sjette VM-titel. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS KØRER: Lewis Hamilton

Hamiltons sjette VM-titel er den flotteste i samlingen.

I år havde han i modsætning til tidligere ikke altid feltets bedste bil, og alligevel dominerede han totalt.

Han kørte bedre end nogensinde, og der var ingen af de 'udfald', der tidligere har skæmmet hans VM-titler.

Sebastian Vettel. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Sebastian Vettel. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS SKUFFELSE: Sebastian Vettel

Vettels fire VM-titler i årene 2010-13 blegner mere og mere.

Igen i år lavede han alt for mange personlige fejl, og han blev sat til vægs af sin unge teamkammerat, Charles Leclerc.

Det virker mere og mere, som om det var den stærke Red Bull-Renault og ikke Vettel, der spillede hovedrollen i de fire VM-titler.

Kevin Magnussen i Monte Carlo. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen i Monte Carlo. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS OMGANG: Kevin Magnussen i Monaco

Okay – her har vi danskerbrillerne på.

Men Kevin Magnussens sjetteplads under kvalifikationen i Monaco var resultatet af en af de flotteste omgange i hele sæsonen.

I Monte Carlos smalle gader spiller køreren en større rolle end på alle andre baner, og her vandt danskeren 'best of the rest'-klassen.

Valtteri Bottas i Melbourne. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Valtteri Bottas i Melbourne. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS RADIOBESKED: Valtteri Bottas

»Fuck you!«

Bottas blev udsat for heftig kritik i 2018, hvor han blev totalt overskygget af sin Mercedes-makker Lewis Hamilton. Da finnen så vandt VM-premieren i Australien, sagde han over pitradioen:

»I ved, hvem I er – Fuck jer!«

Carlos Sainz Jr og Lando Norris formåede at vende flere års nedtur for McLaren. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Carlos Sainz Jr og Lando Norris formåede at vende flere års nedtur for McLaren. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS TEAM: McLaren

McLaren skiftede begge kørere op til denne sæson.

Udslidte Fernando Alonso og frustrerede Stoffel Vandoorne blev afløst af Carlos Sainz Jr. og rookien Lando Norris, og de to unge, sultne kørere formåede at vende supertankeren McLaren på rekordtid.

Efter mange års nedgang er det tidligere topteam igen på ret kurs – anført af Sainz jr. og Norris, der tydeligvis har det sjovt sammen.

Charles Leclerc (tv.) og Sebastian Vettel. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Charles Leclerc (tv.) og Sebastian Vettel. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS 'U-HOLDKAMMERATER': Vettel og Leclerc

Umiddelbart skulle man tro, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean tog prisen efter forsommerens tre sammenstød på tre måneder. Men Haas-kørerne formåede trods balladen på banen at bevare et godt, personligt forhold.

Det tror Ferrari-ledelsen også, Sebastian Vettel og Charles Leclerc har, men balladen ulmer og vil snart bryde ud i lys lue. Hvis Ferrari skal vinde VM 2020, må de udnævne en førstekører, og den titel vil de begge have.

Der er bare ikke plads til to alfahanner i samme Formel 1-team…

Starten på det dramatiske grandprix i Tyskland. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Starten på det dramatiske grandprix i Tyskland. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS LØB: Tysklands Grand Prix

Tyskland ryger nu ud af Formel 1-kalenderen, men man sagde dog farvel med et brag af et racerløb.

Tysklands Grand Prix 2019 havde det hele – nærkampe, dramatik, overhalinger.

Og regnvejr!

Formel 1-legenden Niki Lauda døde 20. maj. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Formel 1-legenden Niki Lauda døde 20. maj. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS FARVEL: Niki Lauda

Den østrigske legende døde i foråret.

Lauda nåede at vinde to VM-titler, starte tre flyselskaber, han var med i ledelsen af tre Formel 1-team, og han var en af arkitekterne bag Mercedes' dominans.

Han er savnet i paddocken.

Kevin Magnussen forsvarede sig effektivt mod Daniel Ricciardos angreb i Ungarn. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen forsvarede sig effektivt mod Daniel Ricciardos angreb i Ungarn. Foto: Grand Prix Photo

ÅRETS FORSVAR: Kevin Magnussen i Ungarn

Han lænede sig op ad en advarsel, men den kom aldrig – simpelthen fordi han kørte helt op til grænsen af reglementet, men aldrig over den.

Måden, Kevin Magnussen forsvarede sig på mod Daniel Ricciardos hurtigere Renault i Ungarn, var vildt imponerende.

Albuerne var helt ude, og Magnussen understregede den eftermiddag, hvor meget han VIL Formel 1. Det handlede om 13.-pladsen…

18-årige Christian Lundgaard var overbevisende i sin første Formel 1-test for Renault. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard Vis mere 18-årige Christian Lundgaard var overbevisende i sin første Formel 1-test for Renault. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

ÅRETS HÅB: Christian Lundgaard

Han kom i Formel 1 efter bare en halv sæson i Formel 3 og næsten direkte fra sin Renault Sport Academy-kammerat Anthoine Huberts begravelse.

Alligevel formåede 18-årige Christian Lundgaard et imponere så meget i sin første Formel 1-test, at Renault nu allerede rykker ham op i Formel 2.

Næste stop: Formel 1!