Det britiske grandprix blev det foreløbig lavpunkt i Haas-teamets efterhånden lange nedtur.

Begge biler udgik efter være stødt sammen på første omgang, og teamet mistede yderligere terræn i konstruktør-VM, hvor man nu ligger på niendepladsen.

Bag kulisserne var weekenden på Silverstone præget direktøren for teamets hovedsponsor Rich Energy, William Storey, der startede med at opsige samarbejdet og siden fortsatte med at svine teamet til.

'Flot start, gutter,' skrev han for eksempel hånligt om sammenstødet på Rich Energy´s officielle Twitter-konto.

Rich Energys CEO William Storey har mildest talt været i krig med resten af Haas i disse dage. Foto: NEIL HALL Vis mere Rich Energys CEO William Storey har mildest talt været i krig med resten af Haas i disse dage. Foto: NEIL HALL

De fleste i paddocken valgte til sidst bare at grine af hele affæren. Det var på mange måder også den naturlige reaktion, men det er faktisk ganske alvorligt.

For det første er der penge på spil. Jeg hører, at Rich Energy er kommet relativt billigt til titelsponsoratet af Haas F1 Team, men alligevel har energidrik-producenten været med til at gøre Formel 1 billigere for teamejer Gene Haas.

Jeg håber Rich Energy opfylder kontrakten med Haas, men jeg tvivler efterhånden. Når det handler om Williams Storey lyder det som en dårlig vittighed, men man kan som bekendt ikke klippe håret af en skaldet.

Hvis Rich Energy ikke opfylder kontrakten, er det kun én mand til at lukke hullet i teambudgettet, og det er Gene Haas.

epa07476057 Guenther Steiner, team principal of Haas F1 Team, walks through the paddock ahead of the 2019 Bahrain Formula One GP at the Sakhir circuit near Manama, Bahrain, 31 March 2019. EPA/VALDRIN XHEMAJ Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere epa07476057 Guenther Steiner, team principal of Haas F1 Team, walks through the paddock ahead of the 2019 Bahrain Formula One GP at the Sakhir circuit near Manama, Bahrain, 31 March 2019. EPA/VALDRIN XHEMAJ Foto: VALDRIN XHEMAJ

Gene Haas klagede sidste år over, at det ikke var sjovt at være med i Formel 1, når man i bedste fald kæmpede om fjerdepladsen i konstruktør-VM.

I år, hvor hans team lige nu ligger på niendepladsen og han samtidig skal bruge energi på at slås med en kontroversiel sponsor, må man gå ud fra, at det er endnu mindre sjovt.

Jeg antyder ikke, at Gene Haas er på vej ud af Formel 1 – det har Guenther Steiner forsikret mig om ikke er tilfældet – men jeg er sikker på, Gene Haas føler hvedebrødsdagene med Formel 1 er overstået.

For det andet handler det om image. Selvom alle kan se, at det er ejerkredsen bag Rich Energy, der laver balladen, smitter det af på Haas-teamet.

Det hele virker lidt skummelt, og det har Haas F1 Team ikke fortjent. Det er heller ikke noget, der glæder teamets øvrige sponsorer.

Danske Jack&Jones kan for eksempel ikke være imponerede af den mediedækning, ’deres’ Formel 1-team har fået i weekenden.

For det tredje skal Haas før eller siden finde en ny titelsponsor (og jeg tror mest på ’før’). Der bliver ikke nemt.

At direktøren for teamets 2019-titelsponsor – uanset om han var berettiget til det eller ej – opsiger aftalen med henvisning til manglende resultater, er ikke noget godt udgangspunkt.

Manden i midten, William Storey, har været en ombejlet herre de sidste par dage. Foto: NEIL HALL Vis mere Manden i midten, William Storey, har været en ombejlet herre de sidste par dage. Foto: NEIL HALL

Samtidig er Haas F1 i dag en betydelig dårligere ’vare’ end for 10 måneder siden, da aftalen med Rich Energy blev indgået.

Dengang bejlede Haas til fjerdepladsen i konstruktør-VM – nu ligger man som nævnt nummer ni - også kendt som næstsidstepladsen.

Set udefra fik weekenden i Silverstone (inklusiv sammenstødet mellem kørerne) Haas til at ligne et team i krise, for 2019-resultaterne har langt fra levet op til målsætningen.

Og Rich Energy ligner et firma med en broget fortid og en manglende fremtid.